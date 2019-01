Pronostic Manchester United Brighton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

1

Un 7e succès de rang pour Manchester United face à Brighton !

L'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester a totalement relancé les. Les partenaires d'Ashley Young viennent d'enchaîner 6 victoires de rang dont la dernière sur le terrain de Tottenham, où il est toujours difficile de s'imposer. Cette dernière rencontre a permis de voir les progrès de cette équipe, avec un De Gea impérial (11 arrêts), un Pogba retrouvé (passeur décisif) et un Marcus Rashford avec des jambes de feu. Ces deux derniers nommés, parfois relégués sur le banc avec Mourinho, s'épanouissent depuis l'arrivée du Norvégien. Séduisants offensivement, lesont remporté leurs 4 derniers matchs à Old Trafford avec une marge d'au moins 2 buts.

Brighton, de son côté, s'est incliné à domicile face au leader Liverpool (1-0) le week-end dernier. Cette défaite a stoppé une bonne série des hommes de Chris Houghton. En déplacement, lessont en difficulté, ayant seulement remporté deux victoires face aux mal classés Newcastle et Huddersfield. Avec 8 points d'avance sur le 1relégable, Brighton arrive à Old Trafford sans pression, prenant la plupart de ses points à domicile. Pour cette rencontre, nous voyons un Manchester United euphorique s'imposer par au moins 2 buts d'écart.