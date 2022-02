Pronostic Manchester United Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Manchester United – Brighton avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United - Brighton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester United va disputer la semaine prochaine son 8de finale de la Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid et affronte cette semaine Brighton en match en retard de la 18journée de Premier league. Actuellement, lessont loin d’être dans la forme de leur vie. En effet, malgré l’arrivée de Ralph Rangnick, Man U piètine. Surpris à domicile en FA Cup par Middlesborough (1-1, tab), United vient d’enchainer deux nuls décevants chez une équipe de Burnley (1-1) dernier du classement et à Old Trafford contre une formation de Southampton (1-1) dans le ventre mou. Lesont pourtant retrouvé Paul Pogba lors des deux derniers matchs, le champion du monde français a réalisé deux prestations encourageantes avec des coups d’éclat et notamment un but marqué face à Burnley. Le Français était bien seul car les attaquants de Manchester se montrent décevants en ce moment à l’image d’un Ronaldo, qui est l’ombre de lui-même depuis quelques semaines, ou d’un Marcus Rashford qui semble avoir perdu sa percussion. Défensivement, l’international anglais Harry Maguire cristallise toutes les critiques des fans mancuniens qui lui reprochent ses multiples erreurs. Cinquième de Premier League, Man U est bien placé pour intégrer le Top 4 mais doit se méfier du potentiel retour d’Arsenal ou Tottenham, qui comptent des matchs en retard.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brighton est l’une des agréables surprises de la saison. Lessont calés dans la première partie de tableau avec 7 points de retard sur United mais également 1 match de moins. Les hommes de Grahan Potter sont dans le top 4 des formations qui ont le moins perdu cette saison en championnat (seulement 4 revers, seuls City, Liverpool et Chelsea font mieux). En revanche, les partenaires de Lallana accumulent les matchs nuls (12 en 23 journées). Après avoir signé 3 nuls consécutifs en Premier League, Brighton a décroché une victoire importante sur la pelouse d’une formation de Watford dans le dur (0-2). Comme souvent depuis le début de saison, Neal Maupay s’est signalé dans ce match (8 buts cette saison). Le joueur passé par Nice ou l’AS Saint-Etienne est autant décisif qu’un CR7. Equipe très plaisante à voir évoluer, Brighton pourrait causer des soucis à l’arrière-garde mancunienne. Pour ce choc, on pourrait voir les deux formations nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 3 derniers matchs de Man U, et 7 des 8 dernières rencontres de Brighton.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United - Brighton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !