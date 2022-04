Pronostic Manchester United Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United renoue avec la victoire face à Brentford

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United Brentford :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 5 points de retard sur une équipe d’Arsenal qui compte 2 matchs en retard, Manchester United a certainement dit adieu au Top 4 de Premier League. Lesvont s’attacher à bien finir la saison pour accrocher une place européenne et débuter un nouveau cycle avec Erik Ten Hag. United est la grosse déception Outre-Manche alors que le club avait attiré Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Sancho lors du mercato. L’alchimie n’a jamais pris entre tous les joueurs et plusieurs départs majeurs devraient intervenir cet été. Depuis son élimination en 8de finale de la Ligue des Champions par l’Atlético Madrid, Manchester a seulement remporté un match de Premier League face à Norwich (3-2) la lanterne rouge. Pour le reste, les Red Devils se sont inclinés face à une équipe d’Everton dans le dur et contre des adversaires directs, à savoir Liverpool (4-0) et Arsenal (3-1). Surclassés à Anfield, les partenaires de Maguire ont livré une prestation plus aboutie à l’Emirates mais ont manqué de justesse dans le dernier geste avec notamment un penalty manqué par Fernandes. En milieu de semaine, United affrontait Chelsea à Old Trafford. Largement dominés, les Red Devils peuvent se réjouir d’avoir obtenu le point du nul (1-1). United peut une nouvelle fois remercier ses deux meilleurs éléments, à savoir Cristiano Ronaldo auteur de son 17e but et David de Gea qui a multiplié les parades.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brentford devrait selon toute vraisemblance atteindre son but, à savoir le maintien. Promue cette saison, l’équipe londonienne possède 11 points d’avance sur Everton, première formation relégable. Lessont l’une des grandes satisfactions de la saison avec leur style de jeu particulier. Pas toujours réguliers au point d’être menacés par la relégation, les partenaires d’Eriksen finissent forts. En effet, le bilan des 7 dernières journées est excellent avec 5 victoires, un nul et une défaite. A faire pâlir United. Lors de ce bon passage, lessont allés s’imposer à Chelsea (4-1) et ont dominé West Ham à domicile (2-0). Lors de la dernière journées, Brentford a tenu tête à Tottenham (0-0) qui lutte pour le Top 4. Grâce à cette série, le club est remonté à la 12e place et a sans doute fait le plus gros pour son maintien. Devant son public, Man U devrait retrouver la victoire face à une formation de Brentford qui ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Brentford détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !