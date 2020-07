Pronostic Manchester United Bournemouth : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United - Bournemouth : Des Red Devils démoniaques

La saison de Manchester United a changé de dimension lors du mercato hivernal avec l'arrivée du Portugais Bruno Fernandes. L'ancien joueur du Sporting a transformé le club mancunien, qui a signé à Brighton en milieu de semaine son quinzième match consécutif sans défaite (victoire 3-0). De plus, le break imposé a permis à Solskjaer de retrouver Paul Pogba, longtemps blessé. Son entente avec Fernandes semble évidente comme en atteste le premier but du Portugais (sur une offrande du Français) face aux. Revigoré par cette excellente série, Manchester United veut terminer la saison en boulet de canon pour accrocher la 5place, en théorie qualificative pour la C1. Les sont en concurrence avec Wolverhampton et Tottenham.

De son côté, Bournemouth joue son maintien en Premier League. Les Cherries occupent actuellement la première place de relégable mais sont toujours dans le coup puisqu'ils ne comptent qu'un point de moins que Watford, 16. La formation entraînée par Eddie Howe souffre en déplacement avec une seule victoire lors des 14 dernières rencontres. De plus, les pêchent offensivement comme en attestent le faible bilan de 6 buts inscrits sur cette même période (en déplacement). Cette méforme s'est confirmée en milieu de semaine avec une lourde défaite face à Newcastle (1-4), la troisième en trois matchs depuis la reprise. En pleine forme, Manchester devrait continuer sa belle série et s'imposer tranquillement face à Bournemouth.