Pronostic Manchester United Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enchaîne solidement face à Bournemouth

En difficultés en début de saison, Manchester United est désormais 4e et la qualification pour la prochaine de la Ligue des Champions semble très bien partie. En effet, Man U vient de dépasser Tottenham au classement. Il devance le club londonien de 2 points et à en plus un match en retard à jouer. C'est simple, depuis la reprise, Manchester United a remporté ses 3 matchs sans encaisser le moindre but. Les Red Devils avaient repris juste après la finale de la Coupe du Monde par une victoire à domicile face à Burnley en League Cup (2-0). Et en championnat, Manchester United s'est imposé à Old Trafford contre Nottingham Forest (3-0) et à Wolverhampton chez les Wolves (0-1). De son côté, Bounemouth est 15e de Premier League et s'apprête à se battre pour le maintien jusqu'à la fin de saison. Ca va très mal chez les Cherries qui ont perdu 6 fois sur les 7 dernières journées de Premier League, pour une victoire contre un concurrent direct en la personne d'Everton (3-0). Battu à Newcastle pour les 8e de finales de League Cup lors de leur reprise (1-0), Bournemouth a également perdu ses deux matchs de championnat : à Stamford Bridge contre Chelsea (2-0) et à domicile ce week-end face à Crystal Palace (0-2). Vainqueur de 7 de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, Manchester United pourrait encore l'emporter sans prendre de but face à une équipe qui n'en a pas marqué depuis la reprise.