Pronostic Manchester United Barcelone : 450€ à gagner sur le match de Ligue des champions

Promo spéciale pour parier sur Manchester Barcelone

ATTENTION :

Comment profiter de 10€ + 100€ ?

Nos paris sur Manchester – Barça

Manchester a baissé de pied

Le Barça en mode rouleau compresseur

Du classique aligné des deux côtés

Les compo probables :

Le Barca devrait prendre une option

Jusqu'au jeudi 11 avril seulement, NetBet vous donne- elle vous donne le droit à 10€, comme ça, sans sortir sa CB.- elle est cumulable avec le bonus traditionnel de 100€ de NetBet.- Laissez bien le code "SF10FREE" qui est déjà inscrit dans la case Code promotionnel lorsque vous remplissez votre formulaire d’inscription. Ce code vous permettra d'obtenir les 10€ gratuits.- Ce pari gratuit de 10€ vous sera crédité une fois que vous aurez envoyé une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, et que vos documents auront été validés.- Si vous vous inscrivez mardi, vos 10€ vous seront crédités mercredi.- Si vous vous inscrivez mercredi, vos 10€ vous seront crédités mercredi, jeudi ou vendredi- Placez votre pari gratuit de 10€ en suivant les indications de cette vidéo 1.vous offrepour tester gratuitement son site jusqu'à vendredi minuit seulement.2. Et NetBet vous autorise également à: unsi vous déposez !On vous propose donc une très grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 10€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et deux autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1er pari remboursé de 100€., coté à 6,10.- Vous misez sans pression avec l'argent de NetBet- Si le pari passe, vous transformez vos 10€ en- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé en déposant- Misez vos 100€ et gagnez- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont intégralement remboursés en paris gratuits- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé en déposant- Misez vos 100€ et gagnez- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont intégralement remboursés en paris gratuitsAprès le PSG, Manchester United a tiré au sort le Barca. Si lesont réussi un exploit au tour précédent en s’imposant au Parc des Princes (3-1) après avoir été maîtrisé à Old Trafford, le match retour était une farce côté parisien. Depuis, les partenaires de Pogba ont connu un passage plus compliqué, avec 3 défaites concédées en 4 matchs. A Old Trafford, Man U a remporté difficilement ses deux dernières rencontres face à Watford et Southampton. En Ligue des Champions, lesont remporté un seul match cette saison à domicile, face aux modestes suisses de Berne. La stratégie d’Ole Gunnar Solksjaer sera sans doute de profiter des contres face à une formation catalane qui accapare le ballon.Eliminé à la surprise générale dès les quarts de finale la saison passée, le Barça veut remporter cette édition. Les Blaugranas sont sur une série de 16 matchs sans défaite et arrivent à Manchester pour s’imposer. Ce week-end, les hommes de Valverde ont réalisé une excellente opération en Liga en assurant certainement le titre de champion grâce à leur victoire sur leur dauphin, l’Atlético (2-0). En huitième de finale, le Barca a été contraint d’attendre le retour pour faire la différence face à Lyon (5-0) avec un doublé de Messi.Manchester United déplore les absences de Bailly, Valencia, Darmian et Sanchez. Néanmoins, ces joueurs sont plus des solutions de secours que des potentiels titulaires depuis l'arrivée de Solskjaer. Le coach norvégien peut en revanche compter sur Paul Pogba qui a purgé son match de suspension en C1. Absents lors de la défaite à Wolverhampton, Herrera et Rashford devraient être disponibles pour ce match. Du côté de Valverde, Ousmane Dembélé est de retour dans le groupe. Le coach catalan espère le réveil de Luis Suarez qui n’a plus marqué en déplacement en LDC depuis plus de 2 ans et qui a gâché de nombreuses opportunités à Lyon.: De Gea – Young, Smalling, Lindelof, Shaw – Herrera, Matic, Pogba – Lingaard, Rashford, Martial: Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba – Rakitic, Busquets, Arthur (ou Vidal) – Messi, Suarez, Coutinho.Si les Barcelonais ont connu des difficultés ces dernières saisons sur le sol anglais, lesont réussi une excellente prestation face à Tottenham (4-2). Le schéma de la rencontre paraît simple avec une formation catalane avec le ballon et celle d’United attendant les contres. Sur une série de 8 victoires et 1 nul, le Barca devrait s’imposer et Messi profiter de la lenteur de l’axe mancunien.Retrouvez le Pronostic Manchester United Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !