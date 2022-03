Pronostic Manchester United Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du 8e de retour de Ligue des champions

Un Manchester United – Atlético avec des buts de chaque côté comme à l'aller

Le 8de finale aller entre Manchester United et l'Atletico s'était conclu sur un match nul agréable entre les 2 formations (1-1). Le club anglais peut s'estimer heureux tant il avait été malmené en Espagne. A plusieurs reprises, David de Gea avait été sauvé par ses montants, tandis que la pépite suédoise Elanga, entré en jeu, avait réussi à égaliser sur l'une des rares opportunités du club mancunien. Cette performance est dans la lignée de celles produites par les Mancuniens en Ligue des Champions depuis l'entame de la saison : des bons résultats arrachés avec pas mal de réussite. En Premier League, lessont également loin de se montrer convaincants et luttent pour le Top 4, qui leur permettrait de disputer la prochaine Ligue des Champions. Humilié il y a 10 jours à l'Etihad (4-1) par un Manchester City largement supérieur, United s'est repris samedi, lors de la dernière journée, en s'imposant face aux Tottenham Hotspurs grâce à une excellente prestation de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a permis à son équipe de s'imposer en inscrivant un triplé. Critiqué suite à son absence dans le derby, CR7 (18 buts dont 6 en C1) a répondu de la plus belle des manières. Face aux Spurs, Rangnick n'a pas tenté d'innover tactiquement comme il l'avait fait à l'Etihad en alignant Bruno Fernandes et Paul Pogba sur le front de l'attaque. En l'absence du milieu portugais, le champion du monde français s'est retrouvé dans un rôle de milieu central. Face aux Spurs, la défense mancunienne a affiché des signes de fébrilité à l'image du capitaine Maguire, une nouvelle fois décevant.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Atlético Madrid va mieux depuis quelques semaines. Champion d'Espagne en titre, le club madrilène s'est montré décevant lors de la première partie de saison et semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. En effet, less'étaient notamment qualifiés pour ces 8de finale en passant par la petite porte grâce à un succès compliqué à Porto lors de la dernière journée de poule. Lors du match aller, l'Atlético a réalisé une très bonne prestation face à United. Bien parti avec l'ouverture du score sublime de Joao Felix, lesont eu à plusieurs reprises l'opportunité d'aggraver le score. Malheureusement pour le club madrilène, ces occasions laissées en route ont été punies par un contre décisif des Red Devils en fin de match. Ce résultat nul n'arrange pas les affaires madrilènes, toutefois l'Atletico a toutes ses chances lors de ce match retour, notamment grâce à la fin de la règle du but à l'extérieur. Simeone a des motifs de satisfaction ces dernières semaines en plus du fait que son équipe ait montré un excellent état d'esprit lors du match aller. En Liga, les Matelassiers sont sur une excellente dynamique de 4 victoires consécutives, dont la dernière en date face à Cadix (2-1) avec un nouveau but de Felix. L'attaquant portugais a inscrit 5 buts lors des 5 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues. Ce bon passage a permis au club madrilène de remonter à la 3e place du classement. Comme lors du match aller, Manchester United et l'Atlético devrait nous offrir une affiche agréable avec des buts marqués des deux côtés.