Pronostic Manchester United Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de League Cup

Manchester United prend sa revanche face à Villa

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United – Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelques jours après leur opposition en Premier League, Manchester United et Aston Villa se retrouvent en Caraboa Cup. Lesauront à cœur de se reprendre après la cuisante défaite concédée à Villa Park (3-1). Pas rentrés dans leur match, les hommes d’Erik Ten Hag ont encaissé deux buts dans les 11 premières minutes. Ce revers est venu mettre fin à une très belle série de 9 matchs sans la moindre défaite. Cette bonne dynamique avait permis à United de se qualifier pour les 16de finale de l’Europa League où il va rencontrer le FC Barcelone pour la grosse affiche de ce tour de compétition. En Premier League, Man U s’était repris après la claque reçue contre City dans le derby (6-3) puisque les partenaires de Ronaldo avaient enchainé 5 journées sans la moindre défaite. Lors de ce passage, les Mancuniens s’étaient notamment imposés contre Everton, Tottenham ou West Ham, pour des nuls face à Newcastle et Chelsea. Ces bons résultats face à une adversité relevée laissaient présager du retour au 1plan des Red Devils. La défaite contre Villa a montré que l’équilibre était encore fragile.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Villa a connu une première heureuse avec Unai Emery à sa tête. Le club de Birmingham s’est donc en effet imposé contre United (3-1) au terme d’une prestation aboutie. Ce succès prouve que les Villans avaient abandonné Steven Gerrard lors des dernières semaines, car l’état d’esprit fut bien différent le week-end dernier. Sur le papier, Villa dispose d’un effectif très intéressant avec les Mings, Digne, Martinez, McGinn, Buendia, Ramsey, Watkins, Bailey ou Ings. A noter que les Brésiliens Diego Carlos et Philippe Coutinho sont blessés et qu’ils ne reprendront qu’après la Coupe du Monde. La victoire obtenue contre Manchester a fait le plus grand bien aux Villans qui se sont éloignés de la zone de relégation (3 points de plus que Southampton). A l’instar de Ten Hag, Emery devrait effectuer une rotation, ce qui pourrait permettre aux Kamara, Sanson ou Chambers de débuter. Revanchard après la défaite concédée à Villa Park, United devrait s’imposer et passer ce tour de Carabao Cup.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(314€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !