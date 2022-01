Pronostic Manchester United Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

MU, victoire obligatoire face à Aston Villa

La dernière affiche des 32e de finale de la FA Cup met aux prises Manchester United à Aston Villa. La formation mancunienne connait une première partie de saison particulièrement décevante. En effet, après avoir effectué un recrutement clinquant lors du mercato avec les arrivées de Varane, Sancho et de Cristiano Ronaldo, les Red Devils occupent seulement la 7e place du classement. Ole Gunnar Solskjaer n’a pas survécu à ce passage difficile et a été remplacé par Rangnick. A peine arrivé, le technicien allemand fait face à plusieurs problèmes puisque des tensions semblent avoir émergé entre les joueurs. Sans être convaincant, Man U était resté invaincu lors des 1ières rencontres de Rangnick. Le week-end dernier, les Red Devils ont connu leur premier faux-pas face à Wolverhampton. Apathiques, les partenaires de CR7 se sont logiquement inclinés face à des Wolves bien plus fringants (1-0). Sans un De Gea des grands soirs, le score aurait même pu être plus sévère. Mal embarqué en Premier league, éliminé de la Carabao Cup, Manchester ne peut pas galvauder cette FA Cup et doit s’imposer face à Aston Villa.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Aston Villa a réussi l’an passé un exercice correct avec un maintien rapidement obtenu. L’intersaison a été marquée par un changement massif puisque l’enfant du club, Jack Grealish est parti rejoindre Manchester City. Les Villans ont décidé d’investir sur plusieurs joueurs pour compenser son départ, avec les arrivées d’Ings, Buendia, Bailey ou Young. Une série de 5 revers consécutifs eu début de l’automne aura poussé Dean Smith vers la sortie. La direction du club de Birmingham a ensuite misé sur Steven Gerrard, auteur d’une première expérience réussie aux Glasgow Rangers. Pour ses débuts, l’ancien Red a connu des bons résultats avec 4 victoires en 6 journées. Cependant, les Villans viennent de s’incliner lors des deux dernières rencontres face à Chelsea (1-3) et contre Brentford (2-1). Absent à Londres, l’excellent Ollie Watkins devrait retrouver les terrains face à Man U, avant peut-être un départ à Arsenal. Battu en PL par Villa à Old Trafford, Man U devrait prendre sa revanche lors de ce tour de FA Cup.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United – Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !