Pronostic Manchester United Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United – Arsenal : une 1ière victorieuse pour Rangnick

Après avoir connu plusieurs résultats décevants ces dernières semaines, Ole Gunnar Solskjaer a été licencié de son poste à Manchester United. Le coach norvégien a été remplacé temporairement par son ancien assistant, Mickael Carrick. L'ancien milieu de terrain a vu son équipe s'imposer à Villarreal (0-2) en Ligue des Champions grâce à une excellente partie de son portier David de Gea et aux fulgurances des Ronaldo et Sancho sur le front de l'attaque. Un succès qui a permis aux Red Devils d'assurer sa place en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour son 2match à la tête de Man U, Carrick avait fort à faire face à l'actuel leader de Premier League, Chelsea. Bien en place, United a résisté aux assauts pour ouvrir le score sur une erreur de la défense des Blues. En confiance après son but face au Sous-Marin Jaune, Sancho a signé une nouvelle réalisation face à la formation londonienne. Néanmoins, lesne sont pas parvenus à contenir les vagues bleues et ont concédé l'égalisation sur un penalty de Jorginho. Ce match nul face au Champion d'Europe en titre reste un bon résultat pour Man U. En début de semaine, le board de Man U a confirmé que Rangnick prenait les commandes du club jusqu'à la fin de la saison. Le technicien allemand est réputé pour avoir été novateur dans ses approches lorsqu'il s'est occupé d'Hoffenheim et de Leipzig, participant à les mener au plus haut niveau en Allemagne.

En face, Arsenal a connu une entame de championnat cauchemardesque puisque lesse sont retrouvés en dernière position au soir de la 3journée. Petit à petit, les Londoniens sont revenus dans le coup en profitant d'un calendrier plus favorable avec des affrontements face à des formations largement à la portée des hommes d'Arteta. Remontés à la 5e place, lesavaient un déplacement en gage de test à Liverpool face à une formation qui joue les premiers rôles. Largement dominé (4-0), Arsenal a montré qu'il n'était pas au niveau des meilleures équipes anglaises. Le week-end dernier, les Gunners ont profité de la réception de Newcastle, lanterne rouge de Premier League, pour s'imposer (2-0) grâce aux jeunes Saka et Martinelli. Le jeune international anglais est sorti sur blessure et pourrait manquer ce déplacement important à Old Trafford. Actuellement, Arsenal compte 5 points d'avance sur Manchester United. Après 2 matchs encourageants sous Carrick et pour la 1de son nouveau coach, Man U devrait prendre le dessus sur une formation d'Arsenal en difficulté face aux grosses cylindrées anglaises.