Pronostic Manchester United Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League + 150€ offerts

Des Red Devils endiablés

Arsenal retombé dans ses travers

Solksjaer est en train de faire taire les rageux

Les compos probables :

Manchester s'impose logiquement

Manchester United a réussi l'an passé une deuxième partie de saison canon qui lui a permis d'accrocher la Ligue des Champions. Sur la scène européenne, le club mancunien a parfaitement réussi son entrée en s'imposant au Parc des Princes (1-2) avec un but de Marcus Rashford dans les dernières minutes. En milieu de semaine, Ole Gunnar Solskjaer a opéré à quelques changements dans son équipe face à Leipzig, et a encore remporté la bataille tactique,. Le milieu de terrain français a délivré une offrande à Greenwood qui a ouvert le score. Entré en seconde période, Rashford s'est signalé avec un triplé tandis qu'Anthony Martial marquait le penalty qu'il avait lui-même provoqué. En Premier League, les Red devils ont connu quelques soucis avec de lourdes défaites face à Crystal Palace et Tottenham à Old Trafford mais le week-end dernier, les partenaires de Maguire ont stoppé l'hémorragie face à Chelsea (0-0).Après un beau début de saison symbolisé par sa victoire face à Liverpool dans le Community Shield, lessont désormais à la 11place du classement à 4 points des leaders. Depuis ce petit exploit de début de saison, les hommes d'Arteta ont fait le taf face à des formations à leur portée mais ont perdu face aux grosses cylindrées. Arsenal s'est ainsi incliné à Liverpool, à l'Etihad face à City, et a été dominé à l'Emirates par Leicester le week-end dernier (0-1). Arteta, épargné depuis son arrivée, commence à recevoir des critiques notamment sur l'association Lacazette-Aubameyang peu concluante. De plus, son choix d'écarter Ozil en Premier League fait beaucoup parler Outre-Manche. En milieu de semaine, les Gunners, avec une équipe remaniée, se sont imposés face au club irlandais de Dundalk en C. (3-0).Si ses compositions peuvent paraître parfois bizarre, notamment en Ligue des Champions, Ole Gunnar Solksjaer est en train de montrer qu'il est capable de gagner la bataille tactique. Face à Arsenal, on devrait voir un 4-2-3-1 assez classique chez les Red Devils avec Cavani en pointe. En face, Arsenal se présentera à Old Trafford avec pas mal d'absents derrière (Chambers, Holding et peut-être David Luiz) et va peut-être devoir encore aligner un Mustafi vieillissant. Pendant ce temps, Saliba continue de se morfondre.De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles - Pogba, McTominay - Rashford, Bruno Fernandes, Martial - Cavani.Leno - Bellerin, David Luiz (ou Mustafi), Gabriel, Tierney - Ceballos, Partey, Xhaka - Pepe, Lacazette, Aubameyang.Invaincu lors des 4 derniers matchs, Man U vient de signer une victoire impressionnante face à Leipzig, leader de Bundesliga jusque-là invaincu. Si les Red Devils maintiennent leur rigueur sur ce match, ils devraient enchainer face à un Arsenal encore trop irrégulier. Boosté par ses succès en Ligue des Champions, Man U devrait prendre le meilleur sur une formation d'Arsenal en difficulté face aux « gros » .