Pronostic Manchester City Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City inarrêtable face à Wolverhampton

En match avancé de la 29journée de Premier League, Manchester City reçoit Wolverhampton ce mardi. Lessont exceptionnels, eux qui viennent d’enregistrer leur 20victoire consécutive toutes compétitions confondues. En Premier League, victorieux sur les 14 dernières journées, City a pris la tête du championnat avec 12 points d’avance sur Manchester United. La semaine passée, les hommes de Pep Guardiola ont également fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant à l’extérieur face au Borussia Mönchengladbach (0-2). Sur leur lancée, lesont dominé West Ham à l’Etihad dans une rencontre compliquée (victoire 2-1). Sauvés par leurs défenseurs centraux Ruben Dias et John Stones qui ont inscrit les deux buts de la rencontre, les Mancuniens ont affiché la réussite du champion. Depuis le début de saison, Pep Guardiola n’hésite pas à effectuer des rotations et change en moyenne 5 joueurs par rencontre. Pour la réception de Wolverhampton, les Jesus, Sterling, Foden, Rodri ou autre Laporte, tous sur le banc face à West Ham, devraient débuter.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Wolverhampton est calé en 12position du classement, avec 11 points d’avance sur le premier relégable. Les Wolves ont connu un passage compliqué en fin d’année mais se sont bien repris lors des dernières semaines. En effet, les protégés de Nuno Espirito Santo sont invaincus lors des 5 dernières journées avec notamment des succès sur Arsenal, Southampton et Leeds pour des nuls face à Leicester et à Newcastle. La saison dernière, les Wolves avaient réussi l’exploit de dominer City lors de leur double confrontation. Cette saison en revanche, Wolverhampton s’était lourdement incliné à l’aller (1-3) et devrait souffrir lors de match retour face à une formation de City inarrêtable. En effet, la bande à Guardiola a les moyens, à domicile, d'enchaîner un 21succès consécutif, et comme souvent cette saison sans encaisser de but, eux qui n'ont encaissé que 16 buts en 26 journées de championnat. Le pari Manchester City gagne sans encaisser est à prendre dans la rubrique "Résultat et les deux équipes marquent (oui/non)" pour avoir une plus grosse cote chez PokerStars.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Manchester City Wolverhampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !