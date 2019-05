Pronostic Manchester City Watford : Analyse, prono et cotes de la finale de FA Cup

La FA Cup, "the cherry on the cake" pour Manchester City face à Watford

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City - Watford :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester City a l’opportunité de rafler tous les trophées de la saison sur le plan national. Lesont déjà remporté le Community Shield, la Carabao Cup et le week-end dernier la Premier League. Pour devenir champion pour la seconde année consécutive en championnat, City a dû puiser dans ses ressources. En effet, le mano à mano livré face à Liverpool a contraint City a réalisé un parcours presque parfait et les hommes de Guardiola ont remporté leurs 14 derniers matchs de championnat. Soulagés par l’obtention de la PL, lesavides de titres sont désormais totalement tournés vers cette FA Cup.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐City affronte Watford, qui a eu très chaud en demi-finale. Menés 2-0, les Hornets ont réagi grâce à leur joueur espagnol Deulofeu qui a réussi un doublé et une passe décisive. Assuré du maintien, Watford est depuis sa qualification pour la finale en roue libre et vise le titre ce samedi. La mission est difficile pour les, car City possède un effectif de qualité en pleine confiance. Sur cette finale, une formation de City largement supérieure s’imposer avec au moins deux buts d’écart.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Watford détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !