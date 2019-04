Pronostic Manchester City Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Encore des buts en Manchester City et Tottenham

Manchester City et Tottenham nous ont offert un 1/4 de finale retour de Ligue des champions somptueux mercredi. Avec 7 buts marqués, de nombreux rebondissements et une qualification surprise des, le match a été incroyablement intense (score final 4-3). Même si les deux équipes seront fatiguées et devraient reposer quelques protagonistes de cette rencontre européenne, on pourrait de nouveau assister à un match animé ce samedi à l'Etihad Stadium.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Guardiola peut quasiment aligner deux onze différents très compétitifs et son équipe doit absolument prendre les 3 points ce week-end pour espérer conserver son titre de championne d'Angleterre. En face, Tottenham ne peut pas non plus galvauder ce match vu la lutte ultra-serrée qui existe avec Arsenal, Chelsea et Manchester United pour finir dans le top 4 qualificatif pour la C1. A noter que Manchester City a marqué sur tous ses matchs joués à domicile cette saison et que Tottenham a scoré sur chacun de ses 8 derniers matchs.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !