Pronostic Manchester City Tottenham : analyse, cotes et pronos du match de Premier League

Manchester City – Tottenham : bataille tactique

L'affiche de la 7journée de Premier League met aux prises samedi Manchester City à Tottenham. Au terme d'un incroyable exercice et d'une lutte acharnée avec Liverpool, Man City a remporté une nouvelle Premier League avec une ultime rencontre au scénario fou face à Aston Villa (3-2). Cet été, le club citizen a perdu Fernandinho mais aussi Zinchenko et Gabriel Jesus, partis à Arsenal. Dans le sens inverse, City a réussi un retentissant transfert avec le recrutement du buteur Haaland. L'ancien joueur de Dortmund réalise une entame fantastique avec 10 buts inscrits en Premier League. En milieu de semaine, le Norvégien s'est de nouveau distingué en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Séville (4-0) avec un doublé. Battu dans le Community Shield par Liverpool (3-1), City a ensuite bien lancé sa saison avec des victoires face à West Ham et Bournemouth, mais a été stoppé par une ambitieuse équipe de Newcastle (3-3). Comme souvent, les Citizen ont relancé la machine, en renversant Palace et en pulvérisant Nottingham Forest (6-0). Lors de la dernière journée, City contrôlait parfaitement son match à Aston Villa avec l'ouverture du score de l'inévitable Haaland. Dans un temps faible en fin de match, la bande à Guardiola a concédé l'égalisation. Suite à ce résultat, Man City se retrouve en 2position avec un seul point de retard sur le leader, Arsenal. Ce samedi, les retrouvent une formation qui leur pose régulièrement des problèmes, Tottenham. L'an passé par exemple, les Spurs avaient pris le dessus sur City à domicile avant de ramener un nul de l'Etihad. Cette opposition devrait nous offrir une superbe bataille tactique entre le jeu collectif de Guardiola et celui de transition de Conte. Le coach italien a métamorphosé les Spurs qui réussissent un excellent début, troisième de Premier League avec le même nombre de points que Man City. Les Londoniens ont seulement perdu des points lors des derbys face à Chelsea (2-2) et contre West Ham (1-1). Pour le reste, Tottenham a fait un carton plein face à Southampton, Wolverhampton, Nottingham et Fulham. En milieu de semaine, les Spurs ont souffert en Ligue des Champions face à Marseille mais ont réussi à s'imposer grâce à un doublé de Richarlison. Le brésilien fait partie des éléments qui sont venus renforcer le club cet été, avec les Bissouma, Spence ou Lenglet. A noter qu'Harry Kane a pour une fois réalisé un excellent mois d'août avec 5 buts inscrits. Devant son public, City devrait se défaire du plan tactique de Conte pour décrocher la victoire face à Tottenham.