Pronostic Manchester City Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City prend sa revanche face à Tottenham

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Manchester City - Tottenham chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Impressionnant leader de Premier League, Manchester City ne faiblit pas. En effet, les hommes de Pep Guardiola réalisent un exercice exceptionnel avec 63 points pris lors des 25 premières journées. Seuls Crystal Palace et … Tottenham ont réussi à battre les Citizen cette saison. Les partenaires de Kevin de Bruyne auront à cœur d’effacer l’affront du match aller lorsqu’ils s’étaient fait surprendre dans le Nord de Londres par les. Lors des dernières journées, les Citizens n’ont pas eu à forcer leur talent pour prendre le dessus sur Brentford (2-0) ou sur Norwich (0-4). En milieu de semaine, City s’est tranquillement imposé sur la pelouse du Sporting Lisbonne (0-5) en 8de finale de la Ligue des Champions et a déjà un pied en quart avec des nouveaux buts de Sterling et Mahrez. Comme souvent, Guardiola devrait opérer à des rotations dans son effectif. Avec un groupe de très qualité, le coach catalan conserve une équipe compétitive. Suspendu en Ligue des Champions, l’excellent Kyle Walker devrait retrouver une place dans le XI. Depuis la saison 2010/2011, City domine cette confrontation face à Tottenham à l’Etihad, puisque seulement à 2 reprises, les Spurs ont réussi à repartir sans défaite.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham est certainement dans une saison de transition. Arrivé pour succéder à Nuno Espirito Santo, Antonio Conte constate que son équipe évolue un cran au-dessous des grosses écuries. L’italien l’avait notamment souligné lors des défaites face à Chelsea. Le nouveau revers concédé le week-end dernier face à des Wolves ambitieux a malheureusement dû le conforter dans son constat. Pour renforcer son équipe, Conte a recruté deux joueurs de la Juve, l’Uruguayen Betancur et le Suédois Kulusevski. Battu lors des 2 dernières journées disputées à domicile, Tottenham arrive en manque de confiance à Manchester. Lessont toujours dans le coup pour le Top 4 puisqu’ils accusent seulement 5 points de retard sur le 4, West Ham. De plus, les partenaires d’Harry Kane comptent quelques matchs en retard face à Burnley et Arsenal notamment. Supérieur à son adversaire, City devrait faire le job pour se défaire de Spurs qui restent sur deux défaites de rang.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(336€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(292€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City - Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !