Pronostic Manchester City Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City trace sa route face à Tottenham

Battu lors du match aller (2-0), City va vouloir prendre sa revanche sur les Spurs de Tottenham. Cette prestation avait été marquée par la leçon tactique de Mourinho à Guardiola. Le coach catalan s'attend à devoir affronter le traditionnel bus du coach portugais utilisé face à lui. En pleine forme, le club mancunien vient de signer un 10e succès consécutif en Premier League en s'imposant de la plus belle des manières à Anfield (4-1) face à Liverpool. Malgré les absences de Sergio Agüero et de Kevin de Bruyne, ses deux meilleurs éléments lors des dernières saisons, City a parfaitement exploité les erreurs des Reds de Liverpool. Guardiola peut s'appuyer sur un Gundogan exceptionnel depuis le début de saison, tandis que Phil Foden est en train d'exploser au plus haut niveau. Invaincu depuis 21 rencontres toutes compétitions confondues, Manchester City n'a plus perdu depuis son déplacement à …Tottenham. Ces deux formations se retrouveront dans quelques temps en finale de la Carabao Cup. Les Citizens ont fait le job en FA Cup sur la pelouse de Swansea (3-1). Pep Guardiola a pu rapidement remplacer ses cadres Gundogan et Sterling.

En face, les Spurs se sont retrouvés dans les équipes de tête à la mi-décembre mais ont depuis connu quelques contre-performances. Tottenham se retrouve actuellement en 8e position seulement avec 4 points de retard sur le Top 4 et déjà 14 sur Manchester City, leader. Battus trois fois consécutivement par Liverpool, Brighton et Chelsea, les Spurs se sont repris le week-end dernier en dominant West Bromwich Albion, relégable (2-0). De retour de blessure, Harry Kane a ouvert le score et a vu son compère Son clôturer le score. En revanche, les partenaires de Lloris se sont inclinés en FA Cup au terme d'une rencontre spectaculaire à Everton (5-4). Face à une formation de City qui raffole des espaces, Mourinho devrait planter le bus et compter sur un exploit de son duo Son-Kane pour faire la différence. Au regard de la dynamique actuelle, City semble intouchable et devrait s'imposer face au Tottenham de Mourinho.