Pronostic Manchester City Tottenham : Analyse, cotes et prono de Premier League

Manchester City se réveille face à Tottenham

Avec l’arrivée d’Haaland lors du dernier mercato, Manchester City faisait figure de grand favori à sa propre succession en Premier League. Après avoir disputé 18 journées, les Skyblues accusent déjà 8 points de retard sur Arsenal, leader. Cet écart s’explique par plusieurs récentes contre-performances avec une défaite à domicile face à Brentford (1-2) et un nul contre Everton (1-1). La bande à Guardiola avait ensuite parfaitement réagi en prenant deux fois le dessus sur Chelsea, en Premier League (0-1) et en FA Cup (4-0). Le week-end dernier, les Citizens avaient l’opportunité de frapper un grand coup dans le derby de Manchester mais ont finalement confirmé leur mauvaise passe. Face à une équipe tranchante, City a souffert en 1période mais a su limiter la casse en rentrant au vestiaire sur un nul (0-0). Bien mieux en 2nde période, la bande à Guardiola a fait la différence grâce à Grealish, entré en jeu quelques minutes auparavant et parfaitement servi par l’inévitable de Bruyne. Suite à cette ouverture du score, lesavaient le contrôle du match mais se sont fait piéger sur deux contres mancuniens conclus par Fernandes et Rashford. Si ce revers éloigne City d’Arsenal, il a permis à United de revenir sur son grand rival. Battus à Old Trafford, lesavaient également subi une désillusion en FA Cup sur la pelouse de Southampton (2-1). Dans l’obligation de réagir, City devrait se réveiller pour la réception de Tottenham.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐Néanmoins, City se méfie de cette formation de Tottenham qui leur a souvent posé des problèmes. A l’instar de la bande à Guardiola, les Spurs viennent de s’incliner ce week-end, dans le North derby face à Arsenal (0-2) qui a vu lesaccroître leur domination sur leurs grands rivaux. Cette défaite laisse Tottenham en 5position avec 5 points de retard sur le Top 4. Lors de la rencontre face à Arsenal, Hugo Lloris a été coupable d’une grossière erreur et est de plus en plus menacé dans le Nord de Londres. Le nom de David Raya, portier de Brentford revient avec insistance lors de cette période de mercato. Capable du meilleur comme du pire depuis la reprise, Tottenham avait arraché le nul à Brentford (2-2), été battu à domicile par Aston Villa (0-2), avant de se reprendre brillamment face à Crystal Palace (0-4). Ensuite, less’en sont remis une nouvelle fois à Harry Kane pour prendre le dessus sur Portsmouth (1-0) en FA Cup. Antonio Conte connaît le potentiel de son équipe mais aussi son inconstance. L’an passé, dans une situation similaire, lesétaient venus s’imposer à l’Etihad dans une rencontre spectaculaire (2-3). Vexé par ses 2 revers de rang, City devrait se reprendre avec le réveil d’Haaland (21 buts en 17 matchs en Premier League).- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(294€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !