Pronostic Manchester City Sporting : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des champions

Manchester City déroule contre le Sporting

En s’imposant largement lors du match aller (0-5) joué à Lisbonne face au Sporting, Manchester City a fait un très grand pas vers les quarts de la finale de la Ligue des Champions. A moins d'un cataclysme, City sera de nouveau dans le top 8 européen. Les Anglais avaient été impressionnants pour prendre le dessus sur une formation portugaise qui désirait pourtant mettre à mal City. Suite à cette victoire, les hommes de Guardiola ont connu un faux-pas à l’Etihad face à Tottenham (2-3) qui a relancé la Premier League, puisque Liverpool peut potentiellement revenir à 3 points des Citizens s'il gagne son match en retard. Comme souvent les partenaires de Kevin de Bruyne ont réagi en s’imposant à Everton (0-1) en championnat et en se qualifiant logiquement pour les quarts de finale de la FA Cup en prenant le dessus sur Peterborough (0-2), équipe de Championship. Le week-end dernier, les Citizens avaient un match compliqué face à Manchester United dans le derby. Dominateur, City est tombé sur un United intéressant en début de rencontre. En revanche, les protégés de Guardiola ont passé la vitesse supérieure en seconde période pour surclasser les Red Devils (4-1). Porté par un duo Kevin de Bruyne – Ryad Mahrez exceptionnel, City a frappé un grand coup. Pour la réception du Sporting, Guardiola devrait faire tourner son effectif et il ne serait pas surprenant de voir les Gundogan, Sterling (3 buts en 7 matchs de C1), Gabriel Jesus (3 buts en 4 matchs de C1) ou Fernandinho débuter ce match.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Sporting ne se fait guère d’illusion et arrive en Angleterre pour tenter de limiter la casse face à une formation de City qui maîtrise son sujet. Les Portugais avaient remporté le championnat l’an passé mais accusent déjà 6 points de retard sur le FC Porto. Depuis leur lourde défaite de l’aller, les joueurs d’Amorim ont connu des fortunes diverses avec des succès en championnat face à Estoril (3-0) et contre Arouca (2-0) mais aussi un match nul face au Maritimo (1-1). En milieu de semaine dernière, le Sporting s’est incliné lors de la demi-finale aller de la Coupe du Portugal face au FC Porto (1-2). Les joueurs de Lisbonne avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Sarabia, passé par le PSG. L’international espagnol est l’un des meilleurs éléments de sa formation avec le buteur Paulinho. Largement supérieur, Manchester City devrait s’imposer avec au moins deux buts d’avance face à un Sporting quasiment assuré de son élimination.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Sporting encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !