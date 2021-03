Pronostic Manchester City Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City retrouve ses bonnes habitudes face à Southampton

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 13 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City Southampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’exceptionnelle série de 21 victoires consécutives de Manchester City s’est arrêtée dimanche face à au grand rival, Man United. En effet, les Citizens se sont inclinés dans le derby face à des Red Devils très performants (0-2). Ce revers n’a aucune incidence sur le classement général puisque les hommes de Pep Guardiola comptent toujours 11 points d’avance sur la bande à Solskjaer. Pour cette confrontation face à Southampton, Guardiola devrait comme à son accoutumée faire tourner son effectif. Les Foden, Fernandinho, Silva, Walker, Laporte et Aguero, sur le banc face à United, ont de grandes chances de débuter face aux Saints. Très forts depuis plusieurs semaines, les Citizens devraient se relancer ce mercredi et se préparer pour leur match retour de Ligue des Champions face à Gladbach’.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Southampton a au contraire stoppé une spirale négative en Premier League. En effet, lesviennent de renouer avec la victoire à Sheffield United (0-2), ce qui a mis fin à une série de 9 journées sans la moindre victoire. Ces 3 points arrivent au meilleur des moments car Southampton glissait vers la zone de relégation. Ayant connu plusieurs absences importantes, les hommes de Ralph Hasenhuttl n'avait pris qu'1 point sur les 8 journées précédentes de Premier League. Pas au mieux pendant de nombreuses semaines donc, lesse déplacent ce mercredi dans un stade où ils souffrent. En effet, Manchester City est invaincu lors des 11 dernières réceptions de Southampton avec un bilan de 10 victoires pour un nul. Désireux de repartir de l’avant, lesdevraient s’imposer en retrouvant leur solidité défensive. Le pari Manchester City gagne sans encaisser est à prendre dans la rubrique "Résultat et les deux équipes marquent (oui/non)" pour avoir une plus grosse cote chez PokerStars qui offre de super cotes sur ce genre de pari.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Manchester City Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !