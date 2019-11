Pronostic Manchester City Shakhtar Donetsk : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des Champions

Manchester City tranquille à la maison face au Shakhtar !

A l'heure d'affronter le Shakhtar, Manchester City n'est toujours pas officiellement qualifié. Le club mancunien est pourtant invaincu et a remporté trois de ses 4 premières rencontres. Lors de la dernière journée, les ont manqué la qualification de peu sur la pelouse de l'Atalanta. Dans un match qu'ils ont dominé, les hommes de Guardiola n'ont pas su faire la différence, à l'image d'un Gabriel Jesus qui a totalement manqué son penalty. Suite à ce nul, les partenaires de Sterling se sont inclinés à Liverpool (3-1) pour le choc de cette première partie de Premier League, mais ce week-end, City a retrouvé les joies de la victoire en dominant Chelsea (2-1), repassant devant les Blues au classement.

De son côté, le Shakhtar est 2du groupe à égalité avec le Dynamo Zagreb. Les Ukrainiens ont réussi un come-back salvateur en Croatie, où ils étaient menés 3-1 à la 92e minute avant d'inscrire deux buts coup sur coup. Le Shakhtar peut tranquillement se concentrer sur la Ligue des Champions puisqu'il possède 13 points d'avance en Championnat. La colonie brésilienne du Shakhtar est toujours une menace mais les Ukrainiens sont venus à l'Etihad lors des deux dernières saisons et sont reparties avec deux nettes défaites dont une cinglante l'an passé (6-0). Déjà vainqueur facilement à l'aller en Ukraine (0-3), City devrait faire le job face au Shakhtar.