Pronostic Manchester City Schalke 04 : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

1

Un nouveau coup du Kun pour ce Manchester City - Schalke !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce City - Schalke :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester City fait clairement partie des candidats au titre dans cette C1, et ce d’autant plus depuis que le Real Madrid a été sorti de la compétition. La semaine passée, les premiers matchs retour ont offert beaucoup de renversement de situation. En ballottage favorable après leur succès de l’aller, lesse doivent de finir le travail. En pleine forme, les hommes de Guardiola ont remporté 17 des 18 derniers matchs joués. Ce week-end, City a confirmé sa première place en Premier League en dominant largement Watford (3-1) grâce à un triplé de Sterling en 13 minutes. Mais le joueur à surveiller de près ce mardi sera sans doute Sergio Agüero, puisque l’Argentin, buteur à l’aller, réalise une excellente saison. Auteur de 23 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues, le Kun devrait être une nouvelle fois à la pointe de l’attaque de City.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Aguero va affronter une défense de Schalke en souffrance, qui vient encore d’encaisser 4 nouveaux buts à Brême. Avec 14 buts encaissés lors des 4 dernières rencontres et face à un City très performant, des buts anglais sont à prévoir ce mardi soir. Le Kun devrait profiter de l'opération portes ouvertes souvent menée par la défense de Schalke pour faire gonfler son compteur buts. Dauphin du Bayern la saison passée, Schalke se bat actuellement pour le maintien en Bundesliga. Pour cette rencontre, nous voyons deslargement dominateurs faire la différence grâce à son attaquant argentin Sergio Agüero.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Schalke encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !