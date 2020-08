Pronostic Manchester City Real Madrid : Analyse, prono et cotes doublées sur le 1/8e de finale de Ligue des champions

Un Manchester City européen face au Real Madrid !

Manchester City est en position de force lors de ce huitième de finale face au Real Madrid. Les hommes de Guardiola sont allés s'imposer au Bernabeu (2-1) à l'aller et doivent finir le travail à l'Etihad. City sort d'une saison correcte avec le gain de la Carabao Cup, la deuxième place en Premier League et une élimination en demi-finale de la FA Cup face à Arsenal. City a pour grand objectif de remporter la coupe aux grandes oreilles et fait partie des favoris au titre cette saison. Pour cette rencontre, Guardiola peut compter sur l'ensemble de son effectif, hormis Agüero, en phase de reprise, et Benjamin Mendy, suspendu. Lors de la phase de poule, les Citizens ont fini en tête de leur groupe devant l'Atalanta Bergame et le Shakhtar Donetsk.

Revenu au club l'été dernier, après une année sabbatique, Zinedine Zidane a permis à sa formation de remporter un titre de champion d'Espagne, face au FC Barcelone. Le début de saison des Merengue avait pourtant été compliqué, au cours duquel Zizou a été critiqué. Le coach français a remis sa formation sur les bons rails et le Real Madrid a fini en boulet de canon. Invaincus depuis la reprise des compétitions officielles, les Merengue ont signé un excellent bilan de 10 victoires pour un nul (lors de la 38journée), alors que le Real était assuré du titre. Récent vainqueur de trois Ligues des Champions, le club madrilène va chèrement défendre sa peau en Angleterre, et compte sur un Benzema en pleine bourre. Néanmoins, la bande à Zidane se déplace à l'Etihad sans l'âme de l'équipe, Sergio Ramos, expulsé à l'aller. L'absence du capitaine merengue est un véritable handicap face à une formation de City excellente offensivement et qui va pouvoir exploiter des contres face à une équipe du Real qui doit au moins scorer deux buts. Pour cette rencontre, un Manchester City ambitieux en C1 pourrait frapper un grand coup et s'imposer face au Real, privé de Ramos, et qui a déjà réussi sa saison.