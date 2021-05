Pronostic Manchester City PSG : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue des champions

DERNIERS JOURS ! Devant le succès de cette offre réservée aux lecteurs de SoFoot, ZEbet a prolongé jusqu'à mercredi inclus sa promo des 10€ offerts sans sortir la CB. Idéal pour mettre un billet sur Manchester City - PSG

10€ offerts sans sortir votre CB chez ZEbet pour parier sur Manchester City - PSG !

Récupérez 10€ sans sortir votre CB :

La promo, qui devait s'arrêter au 30 avril, est prolongée exceptionnellement jusqu'au 5 mai. C'est le moment ou jamais d'en profiter !

Notre pronostic pour Manchester City - PSG

Profitez de 10€ en EXCLU par ZEbet + un bonus ÉNORME de 150€ offert

Profiter aussi d'un bonus paris sportifs de 150€ si vous souhaitez déposer !

Profiter aussi d'un bonus paris sportifs de 150€ si vous souhaitez déposer !

Manchester City peut voir venir

Paris, au pied du mur

City au complet, Paris sans Gueye

Les compo probables :

Man City favori dans un match ouvert

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte- Les 10€ sont jouables dès que ZEbet valide votre compte (24h au maximum après envoi de vos documents)- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant + 50 remboursés sur vos mises suivantesComme pour tout pari gratuit utilisé, seuls les gains nets vous seront versés une fois votre pari de 10€ misé. Ces 10€ offerts sans dépôt peuvent donc être l'occasion de jouer une très grosse cote pour tenter de transformer 10€ en près de 200€ sans pression aucune.- Vous recevez vos 10€ sans avoir déposé.- Vous pouvez par exemple les miser sur ce pari et vous tentez de remporter- Vous pouvez profiter aussi d'unsi vous souhaitez déposer.En plus, ces 10€ à récupérer gratuitement sontoffert par ZEbet à tous les nouveaux inscrits qui font leur 1er dépôt.- En déposant, vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ offerts sur vos paris suivants- Vous pouvez par exemple miser votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tentez de remporter- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- En déposant, vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ offerts sur vos paris suivants- Vous pouvez par exemple miser votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tentez de remporter- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.En s’imposant au Parc des Princes lors du match aller (2-1), Manchester City a frappé un grand coup, et a un pied en finale de la Ligue des Champions. Le club anglais réalise une saison exceptionnelle qu'il peut achever par un triplé. Les protégés de Pep Guardiola ont déjà remporté la Carabao Cup en dominant Tottenham (1-0) et comptent 13 points d’avance en Premier League sur leur premier poursuivant, Manchester United. A quelques journées de la fin, les Citizens ont fait le nécessaire dans ces deux compétitions et veulent franchir un cap en Europe où ils ont connu de nombreuses désillusions ces dernières années. En effet, City, souvent favori, a connu des défaites surprenantes lors des dernières saisons face à Tottenham, l’Olympique Lyonnais ou Liverpool. Guardiola va sans doute s’appuyer sur ces expériences douloureuses pour rappeler à ses hommes que la qualification n’est toujours pas acquise. Les dernières saisons de Ligue des Champions ont également montré de nombreux retournements de situation. Le week-end dernier, avec une équipe fortement remaniée, City s’est imposé à Selhurst Park face à Crystal Palace (0-2). Portés par un excellent Sergio Agüero, les Mancuniens ont fait un grand pas vers le titre. A l’image de leur rencontre aller au Parc des Princes, les Citizens se sont fait peur en première période avant de hausser le ton en fin de rencontre.Finaliste de la Ligue des Champions l’an passé, le PSG se déplace en Angleterre avec un fort handicap suite à sa défaite de l’aller (2-1) face à Manchester City. La mission des hommes de Mauricio Pochettino est simple, marquer au moins à deux reprises, pour espérer accrocher une qualification. Lors de la 1manche, les Parisiens ont livré une très belle entame ponctuée par un but du capitaine Marquinhos, qui répond souvent présent dans les grands rendez-vous. La seconde période fut en revanche plus compliquée. Gêné par le pressing adverse, Paris n’a pas pu s’exprimer et a vu City marquer à deux reprises sur un centre de De Bruyne où Navas, une fois n'est pas coutume, s'est manqué et sur un coup-franc de Mahrez où le mur parisien n’est pas irréprochable. En ballotage défavorable, avant ce match retour, le club de la capitale veut s’appuyer sur ses performances en déplacement. En effet, lors des tours précédents, les Parisiens s’étaient brillamment imposés au Camp Nou face à Barcelone (1-4), à l’Allianz Arena de Munich (2-3) ou en phase de groupe à Old Trafford face à Man U (1-3). Un résultat similaire ce mardi permettrait au PSG de se qualifier pour la finale à Istanbul. Engagé sur tous les tableaux, les hommes de Pochettino vont disputer les demi-finales de la Coupe de France face à Montpellier et luttent avec Lille pour le titre de champion de France. Le week-end dernier, sans brio, Paris a assuré l’essentiel en dominant une formation lensoise (2-1) invaincue lors des 13 dernières journées.Comme lors du match aller, Manchester City devrait pouvoir compter sur un effectif au complet. Le week-end dernier, Pep Guardiola a aligné une équipe fortement remaniée face à Crystal Palace. En effet, les De Bruyne, Dias, Mahrez, Silva, Foden, Walker ou Gundogan ont tous été préservés. Le milieu belge KDB a été le grand artisan des victoires lors des tours précédents et sera une nouvelle fois la menace principale pour le PSG ce mercredi. De son côté, le PSG déplore quelques absences comme celle de Bernat, blessé depuis plusieurs mois, mais aussi celle d’Idrissa Gueye, expulsé à l’aller. Titularisé lors du 1match, l’ancien Toffee devrait être remplacé par Danilo qui avait répondu présent face au Bayern lors du tour précédent. L’autre changement attendu devrait être la titularisation de Diallo, à la place d’un Bakker décevant. Offensivement, Paris compte sur le réveil de ses deux stars, Neymar, auteur d’une 1période intéressante et absent ensuite, tandis que Kylian Mbappé est passé à côté de son match. L’ancien Monégasque s’était révélé aux yeux de l'Europe à l’Etihad il y a quelques saisons et devrait offrir une prestation nettement plus convaincante lors de ce match retour.: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden.: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo (ou Bakker) - Paredes, Danilo - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé.En ballotage favorable suite à son succès de l’aller, Manchester City semble en mesure de finir le travail face au PSG qui n'a pas eu le loisir d'énormément faire tourner ce week-end contrairement à son adversaire. Le club anglais devrait en plus pouvoir profiter des prises de risque parisiennes pour faire la différence dans un match qui s’annonce ouvert avec plusieurs buts. City a montré son potentiel offensif avec les Foden, Mahrez ou De Bruyne, mais a également affiché quelques carences défensives sur les coups de pied arrêtés. Passé à côté de son match aller, Mbappé devrait hausser le ton comme il l’a fait au Camp Nou (triplé) ou à l’Allianz Arena (doublé). Aguerri suite aux échecs des saisons précédentes, Manchester City tentera de maîtriser la réaction attendue du PSG.Retrouvez le Pronostic Manchester City PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !