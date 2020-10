Pronostic Manchester City Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City assure l’essentiel face à Porto

Depuis plusieurs années, Manchester City a fait de la Ligue des Champions un de ses objectifs principaux. Lesont connu plusieurs désillusions à l'image des deux dernières saisons où ils n'ont pas su prendre le dessus sur Tottenham et Lyon, deux équipes à leur portée. Cette saison, Pep Guardiola est sous pression et doit absolument réaliser de belles choses dans cette Coupe d'Europe. Manchester City peut s'estimer heureux de participer à cette compétition. En effet, le club anglais avait été sanctionné pour non-respect du fair-play financier, mais a vu cette décision être annulée par le TAS. En Premier League, les Citizen n'ont pas pris le départ souhaité avec une lourde défaite à l'Etihad face à Leicester (2-5) et un nul face à Leeds (1-1) après tout de même un succès inaugural face à Wolverhampton (0-2). Le week-end dernier, les protégés de Guardiola se sont repris et ont dominé Arsenal sur un but de l'inévitable Sterling (1-0) dans une rencontre marquée par le retour du Kun Agüero, auteur d'un mauvais geste envers une juge de ligne.

L'excellente fin de saison du FC Porto lui a permis de remporter un nouveau titre de champion, devant le Benfica. Engagés en Europa League la saison passée, les hommes de Sergio Conceicao sont tombés face au Bayer Leverkusen (2-5 en cumulé) dès les 1/16de finale. Cette saison, les Portugais réalisent un départ moyen avec deux succès face à Braga et Boavista, pour une défaite face au Maritimo. Le week-end dernier, dans un choc face au Sporting, les partenaires de Pépé ont été contraints de partager les points. Rassuré par sa victoire face à Arsenal, Manchester City est le favori de cette opposition et devrait logiquement prendre le dessus sur une formation de Porto pas non plus au mieux sur ce début de saison.