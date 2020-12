Pronostic Manchester City OM : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Manchester City favori, l'OM pour un exploit

Manchester City n’a connu aucun problème dans ce groupe C de Ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola sont qualifiés depuis leur succès en Grèce face à l’Olympiakos lors de la 4journée et se sont même permis le luxe de faire tourner leur effectif à Porto la semaine passée. Les Mancuniens, malgré un effectif remanié, ont pris le point du nul qui leur assure la première place du groupe. En Premier League, les Citizens se sont montrés irréguliers avec des points perdus face à Leicester, Leeds, Liverpool ou Tottenham. En revanche, face aux équipes à leur portée, les hommes de Guardiola font le taf comme ils l’ont démontré lors des 2 dernières journées face à Burnley (5-0) et Fulham (2-0). En prévision du choc du week-end (le derby face à Man U), Guardiola devrait préserver certains éléments lors de la réception de l’OM.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’OM a connu une entame de Ligue des Champions catastrophique avec 4 défaites de rang. Les Marseillais ont sauvé l’honneur lors de la réception de l’Olympiakos la semaine passée, grâce à un doublé de Dimitri Payet, qui a inscrit à cette occasion ses premiers buts en Ligue des Champions (2-1). En revanche, l’OM se montre à son avantage en Ligue 1 avec la 4place à 4 points du leader. Les Olympiens comptent en plus deux matchs de retard qui en font potentiellement les leaders du championnat. Libéré par son but face à Nantes, Benedetto a récidivé à Nîmes le week-end dernier (0-2). L’OM a un mince espoir d’accrocher l’Europa League et va tenter de réaliser l’exploit à l’Etihad. Les Marseillais comptent sur une baisse de régime des Citizens, sans doute tournés vers le derby du week-end.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Barça et gagnez- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Real Madrid et gagnez- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Manchester City OM encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !