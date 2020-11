Pronostic Manchester City Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Un Manchester City solide face à l’Olympiakos

Manchester City mise cette saison énormément sur cette Ligue des Champions. Les Mancuniens ont remporté plusieurs titres sur le plan national lors des dernières saisons mais ont connu plusieurs désillusions en Europe. En effet, les font souvent figure de favoris et parviennent à sortir des phases de poule, mais ont perdu face à des adversaires à leur portée ces dernières années, comme face à Lyon lors du Final 8. Cette saison, les hommes de Guardiola évoluent dans un groupe largement à leur portée et ont fait le job face à Porto (3-1) et Marseille (3-0). Tranquille leader de son groupe, City ferait déjà un grand pas vers les huitièmes en cas de succès face à l'Olympiakos. Ce week-end, les partenaires de Laporte se déplaçaient à Sheffield, en grande difficulté dans ce début de saison. Malgré une ouverture du score rapide, City a connu quelques frayeurs en seconde période (1-0) et n'a jamais réussi à enfoncer le clou. Privé de Jesus et Aguero, Guardiola devrait titulariser le prometteur espagnol Torres en pointe. Champion de Grèce la saison passée, l'Olympiakos participe à une nouvelle campagne de Ligue des Champions grâce à leur victoire en barrages face à Omonia (2-0 en cumulé). Pour leur entrée en lice, les Grecs ont dominé une triste équipe de l'Olympique de Marseille (1-0). En revanche, les hommes de Pedro Martins ont été dominés au Portugal face au FC Porto (2-0) malgré une prestation intéressante. Buteur face à l'OM, l'égyptien Koka a marqué un doublé le week-end dernier face à Smyrnis (2-0). Comme lors des 4 des 5 dernières victoires des Citizens, Man City devrait s'imposer sans encaisser de but face à l'Olympiakos qui avait perdu ses 3 matchs de C1 à l'extérieur cette saison.