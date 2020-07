Pronostic Manchester City Norwich : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

City finit sur un « clean sheet » face à Norwich

Vainqueur de la Carabao Cup, Man City est assuré de terminer la saison en seconde position en Premier League. La bande à Guardiola a un objectif important dans cette dernière ligne droite, remporter la Ligue des Champions. Les ont fait la moitié du chemin en s'imposant à Madrid face au Real. Le championnat n'est pas pour autant laissé de côté comme le montrent les récents résultats, avec des succès sur Liverpool, Newcastle, Brighton et Bournemouth. Les partenaires du Kevin De Bruyne sont en revanche déçus de leur prestation en demi-finale de la FA cup, au cours de laquelle ils se sont inclinés face à Arsenal. City a rebondi ce week-end en s'imposant largement face à Watford. Les protégés de Pep se souviennent que lors de l'aller, ils s'étaient inclinés face à Norwich. De son côté, Norwich est condamné à redescendre en Championship. Les restent sur 10 défaites de rang. De plus, les hommes de Farke n'ont pas réussi à marquer lors des 3 derniers matchs. Lors de la dernière journée, Norwich est allé s'incliner à Burnley (2-0) dans une rencontre où l'équipe a terminé à 9 suite aux expulsions de Buendia et Drmic. Tourné vers son 1/8e de finale de Ligue des champions, City ne devrait faire qu'une bouchée des