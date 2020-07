Pronostic Manchester City Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City à plein régime face à Newcastle

Le match aller entre Manchester City et Newcastle est certainement l'un des symboles de la saison du club de Guardiola. En effet, les Citizens ont perdu des points lorsque l'on ne s'y attendait pas. A St James Park, les partenaires de De Bruyne ont mené par deux fois mais n'ont pas réussi à décrocher la victoire dans un match largement à leur portée (2-2). Ces points perdus en route ont coûté cher face au rythme effréné de Liverpool. Depuis la reprise, City a connu deux faux pas face à une équipe de Chelsea et face à Southampton à chaque fois à l'extérieur. Les protégés de Guardiola ont en revanche cartonné à domicile, étrillant le nouveau champion Liverpool (4-0) mais aussi Arsenal (3-0) et Burnley (5-0). Contesté à son arrivée, Steve Bruce a réussi sa mission de maintenir Newcastle dans l'élite. Le club du Nord de l'Angleterre sort d'un excellent succès face à Bournemouth (4-1), qui lui permet d'avoir 16 points d'avance sur Villa à 5 journées de la fin. Les peuvent finir tranquillement cette saison, sans objectif, puisqu'ils ont été éliminés de FA Cup récemment par... City. Recrue phare du dernier mercato estival, Allan Saint-Maximin réussit une excellente deuxième partie saison, au point que l'on parle plus de ses performances que ses bandeaux de luxe pour cheveux. Toujours d'attaque, City devrait nous livrer une prestation de premier plan face à une équipe de Newcastle, déjà tournée vers la saison prochaine.