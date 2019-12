Pronostic Manchester City Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

City roi de Manchester face à United !

L'affiche de la 16journée de Premier League se déroule à l'Etihad Stadium, où City affronte United pour le tant attendu derby de Manchester. Lessont actuellement à la 3place du classement avec 11 points de retard sur Liverpool. Les hommes de Guardiola se déplaçaient à Newcastle le week-end dernier. Par deux fois, City a mené, mais lesont réussi à revenir à chaque fois (2-2). En milieu de semaine, les Citizens devaient se reprendre à Burnley, ce qu'ils ont fait avec une tranquille victoire (4-1). Assuré de participer aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Manchester City peut se concentrer sur la PL et tenter de revenir sur Liverpool. Les protégés de Guardiola ont un match important à gagner face au rival, United. La saison passée, lesavaient remporté les deux confrontations (2-0 à Old Trafford et 3-1 à l'Etihad).

De son côté, Man U n'occupe que la 6place de Premier League. Lescomptent déjà 8 points de retard sur le 4e, Chelsea. Les hommes de Solskjaer ont cependant réalisé une très bonne prestation cette semaine face à Tottenham. Emmenés par un extraordinaire Marcus Rashford, ils se sont imposés (2-1) face à leur ancien coach, José Mourinho. Cette victoire a mis fin à 3 matchs sans le moindre succès. Pour ce derby de Manchester, City nous semble largement au-dessus et devrait s'imposer à l'Etihad face à des Red Devils qui n'ont pas gagné lors de leur 3 derniers déplacements (2 défaites, 1 nul).