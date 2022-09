Pronostic Manchester City Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City dompte United dans le derby de Manchester

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce derby de Manchester :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce dimanche, la 9journée de Premier League nous offre le désormais traditionnel derby de Manchester avec l’opposition entre City et United. Depuis la fin du règne de Ferguson, les Citizens ont pris les commandes de la PL, et accroissent leur domination sous Pep Guardiola. Poussés dans leurs retranchements par Liverpool l’an passé, lesn’ont pas craqué et ont fini par s’imposer au terme d’un exercice sensationnel avec une unité d’avance sur les Reds. Depuis le rachat du club par les Emirati, City rêve de remporter la Ligue des Champions. Lesse rapprochent de plus en plus de leur objectif, avec notamment une finale face à Chelsea il y a 2 ans et une demie contre le Real l’an passé. Pour parvenir à leurs fins, lesont réalisé un coup énorme sur le marché des transferts en enrôlant Haaland cet été. Le Norvégien n’a pas mis longtemps pour s’adapter puisqu’il a déjà inscrit 11 buts en Premier League en 8 journées. Il a également scoré en C1 (3 buts en 2 matchs), et lors de la trêve internationale avec la Norvège. Toujours invaincu en championnat, City a seulement perdu des points en route sur les pelouses de Newcastle (3-3) et d’Aston Villa (1-1). Lors de la dernière journée avant la trêve, les hommes de Guardiola ont fait le taf à Wolverhampton (0-3). Actuellement, Man City occupe la 2place du classement avec un seul point de retard sur Arsenal.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United a frappé également sur le marché des transferts. En régression depuis plusieurs saisons, lesont misé sur le batave Erik Ten Hag pour relancer le club. Le technicienavait réalisé un excellent travail avec l’Ajax en proposant un jeu offensif. Cet été, Ten Hag a recruté des éléments qu’ils connaissaient bien avec le défenseur Martinez, l’ailier Antony et la latéral Malacia. Après avoir connu un démarrage poussif avec deux revers d’entrée, United s’est repris en remportant 4 journées consécutives avec notamment des affrontements face à Liverpool (2-1) et Arsenal (3-1). Ten Hag a fait des choix forts en mettant sur le banc le capitaine Maguire pour le remplacer par Varane. Depuis ce changement, lessont invaincus mais auront forts à faire face à Haaland ce dimanche. Sur le front de l’attaque, le Batave compte sur Rashford, Sancho et Antony, tandis que Cristiano Ronaldo évolue dans un rôle de joker. Impressionnant depuis le début du championnat, Manchester City pourrait s’imposer à domicile avec au moins 2 buts d’écart face à Man U.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !