Pronostic Manchester City Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City remporte le derby face à United

La 28journée de Premier League nous offre le traditionnel derby de Manchester entre City et United. Les hommes de Pep Guardiola dominent actuellement le championnat mais se retrouvent désormais sous la pression de Liverpool. Lesont connu récemment quelques faux pas avec un nul à Southampton (1-1) et un revers concédé lors du dernier match à l'Etihad face à Tottenham (2-3). Depuis ce revers, City s'est repris mais n'a pas convaincu avec une courte victoire à Everton (0-1) marquée par des décisions arbitrales très favorables (puisque les Toffees auraient dû bénéficier d'un penalty) et un match de Cup moyen. En milieu de semaine, la bande à Guardiola se déplaçait à Peterborough, promu en Championship cette saison mais qui devrait redescendre. Les Citizens, tenus en échec à la mi-temps, se sont repris en seconde période avec des réalisations de Grealish et Mahrez (0-2). Man City affrontera Southampton au prochain tour pour décrocher une place dans le dernier carré. En Ligue des Champions, lesont un pied (voire les 2) en quart de finale après leur large succès obtenu à Lisbonne face au Sporting (0-5) et vont donc pouvoir pleinement se concentrer sur la réception de Manchester United. Guardiola se méfie évidemment desqui ont souvent bien réussi à l'Etihad ces dernières saisons.En face, Manchester United se trouve actuellement dans le Top 4 de Premier League mais fait face à la concurrence de West Ham et surtout d'Arsenal qui pourrait leur ravir cette tant désirée 4place, car les Gunners possèdent plusieurs matchs de retard. United se montre décevant sur la scène nationale avec des éliminations rapides en coupes et un parcours en Premier League loin de répondre aux attentes des supporters. En effet, avec le recrutement des Varane, Ronaldo et Sancho, lesapparaissaient comme un candidat au titre. L'arrivée de Ralf Rangnick n'a pas relancé le club qui reste sur 4 matchs nuls lors des 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, United a une nouvelle fois déçu en étant incapable de battre une équipe de Watford dans le dur, à Old Trafford (0-0). Depuis l'entame de la saison, Man U semble plus à l'aise loin de ses bases qu'à domicile. Capable de se projeter rapidement avec les Rashford, Ronaldo, Sancho ou Lingaard, les Red Devils sont plus efficaces en contre-attaques. Pas vraiment brillant depuis le début de saison, United a cependant souvent réussi d'excellents résultats à l'Etihad, comme l'an passé où United s'était imposé (0-2) chez son grand rival. Mais sous la pression de Liverpool et semblant un bon cran au-dessus de son rival de Manchester, City devrait prendre le dessus sur United.