Pronostic Manchester City Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City dompte Manchester United

Exceptionnel depuis plusieurs mois, Manchester City a pris 14 points d'avance sur son premier poursuivant qui n'est autre que Manchester United. Sauf cataclysme, les Citizens devraient empocher un nouveau titre de Champion. En plus d'affirmer leur suprématie en Premier League, City veut remporter ce derby face à United et asseoir sa domination sur la ville de Manchester. Ces deux formations se sont déjà affrontées à deux reprises cette saison, pour un nul sans but lors de l'aller à Old Trafford en Premier League, et une victoire (2-0) des protégés de Guardiola en demi-finale de la Carabao Cup, toujours dans l'enceinte de Man U. Avec un pied en quart de finale de la Ligue des Champions suite à son succès sur le Borussia Mönchengladbach (0-2), City est présent sur tous les tableaux. De plus, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'infirmerie est quasiment vide, puisque seul Nathan Aké est toujours convalescent. Dans une dernière ligne droite décisive, Guardiola peut compter sur ses éléments-clés à savoir les Ruben Dias, Gundogan, De Bruyne ou Sterling. Le coach catalan apprécie également les profils de Rodri, essentiel au cœur du jeu, mais aussi d'un Joao Cancelo jouet tactique de l'ancien coach du Barca et du Bayern. Le portugais est capable d'évoluer à plusieurs postes et à l'image de ce qu'il a fait avec un Kimmich au Barca, Pep n'hésite pas à le replacer dans l'axe du milieu pendant certaines périodes de matchs, ce qui pose de nombreux problèmes à leurs adversaires. En milieu de semaine, la rage de victoire leur a permis de s'imposer face aux Wolves de Wolverhampton en fin de rencontre (4-1).

De son côté, Manchester United se comporte plutôt bien avec une 2e place au classement général. En revanche, les Red Devils sont sous le feu des critiques pour leur incapacité à s'imposer face au big 6. A l'image de leur désillusion en Ligue des Champions, United s'écroule dans les moments importants. De plus, Paul Pogba, souvent critiqué, restait l'un des rares Mancuniens à élever son niveau lors des grosses affiches. Exceptionnel depuis son arrivée, Bruno Fernandes est la cible des observateurs, qui trouvent le Portugais trop effacé dans les rencontres face au Big 6. Après leurs nuls ennuyeux face à Chelsea (0-0) à Stamford Bridge et celui obtenu à Crystal Palace (0-0), les Red Devils ont la possibilité de répondre face à l'une des meilleures formations européennes actuellement, Manchester City. Ole Gunnar Solskjaer sait qu'il joue « gros » lors des semaines à venir mais les espoirs de titre en Premier League semble déjà un lointain souvenir. Ultra-impressionnant (série de 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues), Manchester City devrait accentuer son avance sur son premier poursuivant en s'imposant face à Man U.