Pronostic Manchester City Lyon : 10€ offerts sans dépôt et 240€ à gagner

Dernier jour pour profiter de 10€ gratuits sans avoir à déposer chez Winamax. L'idéal pour parier sur cette affiche de Champions League

Cette OFFRE SPÉCIALE réservée à quelques partenaires de Winamax est EXCEPTIONNELLE

EXCEPTIONNEL

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

L'ambition de Manchester City

Une formation lyonnaise en manque de confiance

Du changement prévu à Lyon

Les compo probables :

Lyon à l'épreuve de l'ogre mancunien

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier jour de la promo spéciale ce mercredi et un méchant City-OL à parier :Jusqu'à mercredi 19 septembre minuit, Winamax donneà tous les lecteurs de SoFoot s'inscrivant pour la première fois.- elle vous donne le droit à 10€, comme ça, sans aucune autre obligation- elle est cumulable avec le bonus traditionnel de 100€ en CASH- elle ne dure que jusqu'au mercredi 19 septembrre 23h59.ATTENTION : Ce pari gratuit de 10€ vous sera crédité une fois que vous aurez envoyé une copie des papiers d'identité et du RIB et que vos documents auront été validés (1 jour maximum à compter de l'envoi).vous offrepour tester gratuitement son site jusqu'à mercredi minuit seulement :► Si vous souhaitez profiter de ce pari gratuit de 10€, Winamax vous autorise également à: unsi vous déposez !On vous propose donc une très grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 10€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et trois autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH., coté à 10,50.Si le pari passe, vous transformez vos 10€ en- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvezou le rejouer !- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH.- Vous pouvezou le rejouer !- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH.- Vous pouvezou le rejouer !Pour sa 2ème saison à la tête de Manchester City, Pep Guardiola est parvenu à imprégner une philosophie de jeu très ambitieuse à cette équipe. Les Citizens ont ainsi glané, assez facilement, le titre de champion d'Angleterre mais ils ont en revanche été stoppés en quarts de finale de Ligue des Champions par Liverpool. Très motivée à l'idée de bien figurer dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, la formation mancunienne dispose d'un effectif suffisamment fourni pour espérer remporter cette édition 2018/2019 de Ligue des Champions.Eliminé dès la phase de poules de Ligue des champions en 2016/2017 et non qualifié la saison dernière, Lyon fait son retour en C1 cette année. Les Gones affichent de mauvaises dispositions depuis le début de la saison et occupent une décevante 7ème place en Ligue 1. Les partenaires de Nabil Fekir n'ont remporté qu'un seul de leurs 4 derniers matchs de championnat, pour 2 défaites et 1 match nul. Le week-end dernier, ils ont concédé le partage des points sur la pelouse de Caen (2-2). A la suite de cette contre-performance, de nombreuses critiques se sont abattues sur Bruno Genesio dont la position au club est de plus en plus critiquée par les supporters. Lyon devrait éprouver des difficultés à rivaliser avec un adversaire considéré comme l'un des favoris de cette Ligue des Champions.Pour Manchester City, les habituels titulaires Benjamin Mendy et De Bruyne sont bloqués à l'infirmerie tandis que Kun Aguero n'est pas assuré de tenir sa place. La tendance serait tout de même à une titularisation du goleador argentin. Guardiola devrait aligner une équipe très ambitieuse avec pas moins de 5 éléments à vocation offensive.Pour son entrée en lice dans la compétition, Lyon est seulement privé des remplaçants Marçal et Gouiri, forfait. Peu convaincu par les dernières prestations de son équipe, l'entraîneur Bruno Genesio pourrait revenir à un système en 4-3-3. Le milieu de terrain, composé de 3 éléments évoluant avec les Espoirs français, est talentueux mais enregistre en revanche un déficit d'expérience. Moins en vue ces derniers temps, l'ailier burkinabé Bertrand Traoré pourrait faire les frais de ce changement de système.: Ederson - Walker, Kampany, Laporte, Delph - Fernandinho – Sterling, Bernardo Silva, David Silva, Sané - Aguero (ou Gabriel Jesus).: Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy - Tousart, Ndombele, Aouar - Fekir, Dembélé, Depay.Opposé à un adversaire en grande difficulté, Manchester City pourra compter sur le soutien de ses fans pour débuter de la meilleure des manières une compétition qui constitue l'un des atouts principaux du club cette saison. L'écart présumé qui sépare ces deux formations laisse penser que les locaux peuvent s'imposer sans trop de difficultés ce mercredi soir. Néanmoins, au regard du potentiel offensif présent chez les Rhodaniens, les hommes de Pep Guardiola, qui ont déjà encaissé 1 but à trois reprises depuis le début du championnat et alignent une charnière centrale relativement lente avec Kompany et Laporte, pourraient bien être mis en danger lors de cette rencontre. Nous devrions assister à une rencontre animée avec deux équipes portées vers l'attaque. Pour la grosse cote, un score exact de 4-1 en faveur de City apparaît intéressant à jouer.avecavecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 190 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavecavecavec