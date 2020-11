Pronostic Manchester City Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool tient tête à Manchester City

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 8journée de Premier League met aux prises dimanche les deux derniers vainqueurs du championnat, Manchester City face à Liverpool. Lesont remporté le titre en 2018 et 2019, mais sont tombés sur une exceptionnelle équipe de Liverpool la saison passée. City veut donc retrouver les joies du titre au niveau national. Les hommes de Pep Guardiola se montrent irréguliers depuis le départ de la saison, avec une 10place au classement. Une défaite ce dimanche mettrait City à 8 points de Liverpool, ce qui pourrait être préjudiciable pour le reste de la saison. Le week-end dernier, Manchester City s’est imposé difficilement à Sheffield (1-0) grâce à une réalisation de Kyle Walker, excellent depuis le départ de la saison. En Ligue des Champions, sans se montrer exceptionnel, City a profité de sa supériorité pour s’imposer face à Porto, Marseille et l’Olympiakos. Guardiola a pu profiter du retour de Gabriel Jesus face aux Grecs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool a donc remporté le titre après 30 ans d’attente. Les hommes de Klopp ont réalisé un départ en dents de scie mais ont en général assuré l’essentiel. Lesont notamment fait le job face aux grosses cylindrées en décrochant des victoires importantes face à Chelsea (0-2) et Arsenal (3-1). La bande à Jurgen Klopp a perdu l’un de ses éléments clés, Virgil Van Dijk, mais a tout de même remporté ses 5 dernières rencontres sans son défenseur néerlandais. Lors des dernières journées, les joueurs issus du banc ont été décisifs dans les bons résultats des joueurs de Liverpool. En milieu de semaine, le club de la Mersey a réalisé son meilleur match de la saison en s’imposant largement à Bergame (0-5) avec un triplé de Diogo Jota, parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe. Impressionnant face à l'Atalanta et en confiance suite à cette prestation, Liverpool semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à City qui ne semble pas à son meilleur niveau.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !