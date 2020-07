Pronostic Manchester City Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Manchester City et Liverpool

Profitez de 110€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 110€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City - Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 32e journée de Premier League nous offre une très belle affiche entre les deux premiers, Manchester City et Liverpool. Ce match ne revêt plus d’enjeu au classement puisque lesont été officiellement sacrés champions depuis le revers de City à Stamford Bridge face à Chelsea (2-1). Les protégés de Guardiola veulent cependant mettre un point d’honneur à s’imposer dans cette rencontre pour contrarier l’emprise de Liverpool. Privé d’Aguero et de Fernandinho, le technicien catalan peut compter sur Kevin de Bruyne, toujours aussi fort en cette fin de saison et sur le jeune Phil Foden, qui prouve à chaque sortie qu’il mérite plus de temps de jeu.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Il aura donc fallu 30 ans à Liverpool pour remporter un nouveau titre de champion d’Angleterre. Auréolés de leur titre, les partenaires de Jordan Henderson veulent conserver leur rythme jusqu’au coup de sifflet final de la saison. Pour leur reprise, les hommes de Klopp ont été poussifs et plutôt heureux face à Everton (0-0). Face à Palace, Mo Salah a fait son retour et a été le fer de lance de l’attaque des Reds (4-0). Liverpool devrait se présenter avec une équipe type dans cette affiche. Les deux équipes vont certainement tout faire pour s’imposer et il ne serait pas surprenant de voir des buts de chaque côté. Si l’on excepte la raclée subie par Liverpool en 2017 (5-0, Sadio Mané expulsé), les 7 derniers duels à l’Etihad entre ces deux formations ont offert des buts de chaque côté. Cela avait été d'ailleurs aussi le cas à l'aller- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 110€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !