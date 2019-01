Pronostic Manchester City Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Duel au sommet entre Manchester City et Liverpool !

Après deux défaites consécutives, lesse sont repris dimanche sur le terrain de Southampton (3-1). Distancé de 7 points par Liverpool, Manchester City joue gros dans cette affiche. La bonne nouvelle pour les Mancuniens est le retour de l’important Fernandinho, absent lors des 2 défaites. Cette rencontre s’annonce spectaculaire et devrait offrir des buts de chaque côté, à l’image des 5 derniers matchs disputés par City à l’Etihad. D’ailleurs 6 des 7 derniers matchs joués entre ces deux formations à Manchester se sont terminés avec au moins 1 but pour chaque équipe. Guardiola dispose d’un potentiel offensif sans commune mesure avec Sané, Gabriel Jesus, Sterling, Mahrez ou Aguero. Le Catalan possède la formation la plus offensive de Premier League avec 54 buts inscrits et, dans ce match, City va prendre des risques pour s’imposer.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Lesont parfaitement négocié les fêtes, ayant enchaîné trois beaux succès face à Wolverhampton (2-0), Newcastle (4-0) et Arsenal (4-1). Cette dernière victoire face à une grosse écurie de Premier League prouve que Liverpool peut actuellement battre et marquer de nombreux buts contre n'importe qui. En déplacement, les hommes de Klopp ont toujours marqué en championnat, que ce soit à Arsenal ou Chelsea. Pour cette rencontre, les Reds vont vouloir profiter des contre-attaques pour tenter de mettre leur adversaire direct à 10 points. Entre deux formations joueuses, nous misons donc sur le pari "Les deux équipes marquent".- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en EXCLU en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec