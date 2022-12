Pronostic Manchester City Liverpool : analyse, cotes et prono du match de la Coupe de la Ligue anglaise

Liverpool accroche Man City

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Man City - Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce superbe 8e de finale entre Manchester City et Liverpool est un peu tronqué car plusieurs joueurs présents au Qatar pour la Coupe du Monde ne devraient pas être prêts pour cette rencontre. Habituellement, les entraineurs n’alignent pas leur meilleure équipe pour cette compétition mais ils seront tentés de le faire en prévision du retour de la Premier League le week-end prochain. Pour atteindre ces 8e de finale, les Citizens ont pris le dessus sur Chelsea (2-0) au tour précédent avec des buts de Mahrez et du tout récent champion du Monde, Alvarez (absent pour ce match). Le grand homme de la qualification face aux Blues fut le portier Ortega auteur de plusieurs parades. En Premier League, les hommes de Guardiola restent sur un résultat décevant avec un revers contre Brentford (2-1). Cette défaite positionne City à 5 points du leader, Arsenal. En préparation de ce choc face à Liverpool, City a disputé un match amical contre Gérone pour un succès (2-0) grâce à des réalisations des 2 stars Haaland et de Bruyne. Ces joueurs sont assurés de débuter aux côtés des Mahrez ou Gundogan, tandis que les Ederson, Cancelo, Silva, Dias, Stones, Laporte, Aké, Ankanji, Rodri, Silva ou Foden sont pour la plupart en vacances ou tout juste de retour en club.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool est tout simplement le tenant du titre dans cette compétition. Les Red Devils ont connu un début de saison compliqué et espèrent avoir profité de la trêve imposée pour le Mondial pour avoir recharger les batteries. Pour se préparer pour ce 8e de finale, les Reds ont disputé deux rencontres amicales face à l’Olympique Lyonnais pour un revers (2-1) pour un large succès face au Milan AC (4-1). Si Klopp ne pourra certainement pas compter sur les Alisson, Fabinho, Alexander-Arnold, Konaté ou Henderson, en vacances suite à leur parcours en Coupe du Monde, il déplore également l’absence pour plusieurs mois de Luis Diaz. Arrivé cet été, Nunez s’est illustré lors du dernier match amical en inscrivant un doublé contre le Milan AC et sera attendu lors de cette seconde partie de saison. Avant le Mondial, Liverpool avait remporté deux victoires importantes face à Tottenham (1-2) et contre Southampton (1-3) qui lui a permis de revenir à la 6e place avec 7 points de retard sur le 4e. En Carabao Cup, les Reds, avec un XI fortement remanié, s’étaient difficilement défaits de Derby au tour précédent en étant obligés de passer par les tirs aux buts. Face à une équipe de Man City fortement amputée par l’absence de plusieurs joueurs, Liverpool aura certainement son mot à dire à l’Etihad et devrait poser des problèmes à la formation de Guardiola.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(356€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Man City - Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !