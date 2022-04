Pronostic Manchester City Liverpool : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de FA Cup

Encore des buts entre Manchester City et Liverpool

Après s'être joué le week-end dernier lors de la 32journée de Premier League, Manchester City et Liverpool se retrouvent ce samedi en demi-finale de FA Cup. Entretemps, ces deux formations ont chacune validé leur qualification pour le dernier carré de Ligue des Champions. Man City à Madrid face à l'Atlético au terme d'un match houleux (0-0, victoire 1-0 à l'aller), et Liverpool à domicile face à Benfica dans une rencontre beaucoup plus ouverte (3-3, victoire des Reds 3-1 à l'aller). La semaine passée, les deux équipes nous avaient offert un superbe spectacle mais n'avait pu se départager (2-2), ce qui avait permis à Manchester City de rester en tête de Premier League avec un point d’avance sur son adversaire.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise cette saison, Liverpool rêve d'un nouveau titre national. Malgré leur superbe remontée au classement de Premier League, lesauront peut-être du mal à dépasser desqui semblent avoir un calendrier plus favorable sur la fin de championnat. Mercredi en Ligue des Champions, Klopp avait aligné une équipe mixte. Sur le banc au coup d'envoi, Salah (20 buts en Premier League déjà) et Mané (13 buts et Red en forme du moment) devraient retrouver leur place dans le 11 titulaire. Incroyables offensivement, ces deux formations pourraient nous offrir un nouveau match avec des buts de chaque côté comme lors de leurs 2 confrontations de la saison en Premier League : 1-1 au match aller et 2-2 au retour samedi dernier.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !