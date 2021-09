Pronostic Manchester City Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester City trop fort pour Leipzig

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Manchester City espère enfin remporter cette couronne européenne tant convoitée depuis l'arrivée des Emirati. La saison passée, les Citizens avaient réalisé un exercice exceptionnel au cours duquel ils avaient remporté la Premier League et la Carabao Cup. En plus de ces succès, la formation mancunienne avait impressionné par le jeu qu'elle propose avec un Kevin de Bruyne, souvent à la baguette. L'international belge était sur le banc lors de la victoire des siens contre Leicester le week-end dernier. De retour de blessure, le Diable Rouge pourrait retrouver une place dans le XI face à Leipzig, tout comme Foden, également en phase de reprise. A l'intersaison, City a réalisé l'un des transferts les plus retentissants avec l'arrivée de Jack Grealish. L'international anglais s'est parfaitement adapté et se montre de plus en plus présent dans l'animation offensive de City. Après une entame laborieuse avec deux revers d'entrée face à Leicester dans le Community Shield et contre Tottenham lors de la 1ère journée de Premier League, City a enclenché la vitesse supérieure pour remporter les 3 matchs suivants sans encaisser le moindre but.

Encore une fois la saison passée, Leipzig a fini en 2e position de Bundesliga derrière le Bayern. Présent sur tous les tableaux, la formation allemande avait été stoppée en huitième de finale de la Ligue des Champions par Liverpool mais s'était aussi inclinée en finale de la coupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund. Le mercato estival a été marqué par le départ de plusieurs éléments clés, dont l'entraineur Nagelsmann parti au Bayern, avec dans ses bagages Upamecano et Sabitzer. Ancien de Salzbourg, Jesse Marsch a pris sa place et a recruté le strasbourgeois Simakan et le portugais André Silva. Le début de saison de Leipzig est compliqué avec 3 défaites en 4 rencontres de Bundesliga, dont la dernière face au Bayern Munich (1-4). Logiquement supérieur à son adversaire et à domicile, Manchester City devrait faire mal à une équipe de Leipzig dans le dur lors de cette entame de saison.