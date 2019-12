Pronostic Manchester City Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City remporte le duel de poursuivants face à Leicester !

Dans une Premier League largement dominée par Liverpool, Manchester City et Leicester s'affrontent pour la deuxième place. Les ont récemment perdu du terrain sur les suite à leurs contre-performances face à Newcastle et Manchester United. En effet, la bande à Guardiola compte 14 points de retard sur Liverpool et 4 sur Leicester. Cette opposition face à Leicester rappelle de bons souvenirs à City, qui avait assuré le titre de champion d'Angleterre la saison passé sur une frappe improbable de 30 mètres de Vincent Kompany (1-0). Les Citizens vont mieux, eux qui restent sur 3 victoires consécutives face au Dinamo Zagreb en C1 (1-4), à Arsenal en Premier League (0-3) et Oxford en EFL Cup (1-3). En face, Leicester réalise une saison incroyable. Peu d'observateurs auraient misé sur une deuxième place des à mi-chemin. Les hommes de Brendan Rodgers sont exceptionnels depuis le début de cet exercice, à l'image d'un Jamie Vardy retrouvé et auteur de 16 buts en 18 journées. A ses côtés, les jeunes Maddison et Barnes s'imposent de plus en plus et attirent les convoitises. Leicester s'est néanmoins incliné à Liverpool et à Old Trafford à Manchester United. En championnat, les restent sur un match moins abouti face à Norwich où ils n'ont pas fait mieux qu'un nul à domicile (1-1). Dans de choc de poursuivants, Man City regonflé par son succès sur Arsenal, devrait enchaîner face à Leicester.