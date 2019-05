Pronostic Manchester City Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Manchester City et Leicester

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Lancé dans la quête d’un second titre consécutif, Man City doit s’imposer face à Leicester pour faire un grand pas vers cet objectif. Lessont impressionnants ces dernières semaines, enchaînant les victoires. Lors de ses 20 derniers matchs toutes compétitions confondues, City a remporté 19 matchs, pour une seule défaite (fatidique) face à Tottenham en Ligue des champions. Victorieux de la Carabao Cup, City rêve de faire le triplé sur le plan national et jouera bientôt la finale de la FA Cup. Lespossèdent le meilleur bilan de Premier League à domicile avec 17 victoires en 18 matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leicester va mieux depuis l’arrivée de Brendan Rodgers et occupe la 8place du classement. Lespeuvent même espérer se qualifier pour la Ligue Europa, si City remporte la FA Cup. Les 8 derniers déplacements de Leicester ont offert des matchs plaisants avec des buts de chaque côté. 7 des 8 dernières confrontations entre les 2 formations ont également offert ce scénario avec des buts de chaque côté. Pour cette rencontre entre deux équipes devant prendre 3 points, on pourrait voir de nouveau les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise).- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH.avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Leicester encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !