Pronostic Manchester City Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City enchaîne face à Leicester

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City - Leicester :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester City sort d’une saison décevante, loin des attentes initiales des propriétaires du club. Le club de Manchester a certes remporté la Carabao Cup mais a été dominé par Liverpool en Premier League et s’est incliné une nouvelle fois en quart de finale de la Ligue des Champions face à Lyon. Les hommes de Guardiola veulent repartir de l’avant cette saison et décrocher un titre majeur. City a perdu l’excellent David Silva à l’intersaison, et a fait appel à Nathan Aké ou au prometteur Ferran Torres pour renforcer le groupe. Pour sa première sortie de l’année, Man City a affiché un état d’esprit conquérant qui lui a permis de s’imposer chez l’une de ses bêtes noires, Wolverhampton. Porté par un excellent Kevin de Bruyne, City a dominé les Wolves (1-3) avant de battre le relégué Bournemouth en Carabao Cup (2-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leicester a réalisé lors de la dernière année sportive une excellente première partie de premier League. Les hommes de Brendan Rodgers ont compté jusqu’à 14 points d’avance sur Manchester United pour le Top 4 de PL. Mais la fin de saison canon des, et une bien plus difficile pour les, ont poussé Leicester hors des 4 premières places. Lesse sont contentés d’une 5position, et participeront à l’Europa League cette saison. Lors de ce nouvel exercice, les hommes de Brendan Rodgers ont parfaitement débuté avec deux succès sur West Bromwich (0-3) et contre Burnley (4-2). En milieu de semaine, Leicester, avec une équipe remaniée s’est inclinée face à Arsenal (0-2) en Carabao Cup. Très séduisante face à Wolverhampton, cette formation de Manchester City pourrait s’imposer face à Leicester avec au moins deux buts d’écart.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Leicester détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !