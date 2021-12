Pronostic Manchester City Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Manchester City très solide face à Leeds

Après avoir concédé une défaite sans conséquence en Ligue des Champions face au RB Leipzig mardi dernier avec une équipe remaniée (2-1), Manchester City s'est repris en Premier League en dominant Wolverhampton (1-0). Les ont souffert mais ont profité du coup de folie de Raul Jimenez qui a écopé de deux cartons jaunes en moins d'une minute. Tombé sur une solide défense des Wolves qui avait déjà bien résisté face à Liverpool quelques jours plus tôt, City a trouvé la faille sur un penalty généreusement accordé et transformé par Raheem Sterling (1-0). Ce succès a permis aux hommes de Pep Guardiola de conserver la tête de la Premier League devant leur duo de poursuivants, Liverpool et Chelsea. Avec son habituelle maîtrise du jeu, City n'a pas concédé la moindre occasion aux Wolves, alors que les défenseurs de City avaient tendance à se relâcher lors des dernières rencontres. Mécontent de l'expulsion de Kyle Walker en Ligue des Champions, Guardiola avait décidé de se passer de ses services face à Wolverhampton. Hormis Ferran Torres, le coach espagnol peut compter sur tous ses éléments en ce moment, et évidemment sur Bernardo Silva, qui enchaîne les prestations de haute volée. De son côté, Leeds vit une entame de championnat nettement moins convaincante que l'an passé. En effet, les hommes de Bielsa se retrouvent en 15position avec seulement 5 points d'avance sur la relégation, et vont devoir successivement affronter Man City, Arsenal et Liverpool. Le week-end dernier, les se sont inclinés à Stamford Bridge face à Chelsea (3-2) au terme d'une rencontre folle. Malgré la défaite, Leeds a livré certainement l'une de ses meilleures prestations de la saison, notamment en seconde période. Pour ce match, Bielsa sera privé de plusieurs joueurs importants comme Bamford, Phillips, Rodrigo, Cooper ou Koch. Le buteur international anglais, Patrick Bamford, longtemps blessé, était revenu face à Brentford et s'est blessé lors de la célébration de son but égalisateur. Meilleure défense de Premier League avec seulement 9 buts encaissé sur les 16 premières journées, City pourrait s'imposer à domicile sans encaisser de but face à une équipe de Leeds, privée de son atout offensif numéro 1.