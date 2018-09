Pronostic Manchester City Fulham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Du beau jeu et des buts dans cette affiche

Champion la saison passée, Manchester City est reparti sur les mêmes bases avec une victoire à l'Emirates contre Arsenal (0-2) et une démonstration face à Huddersfield (6-1). Lesont seulement connu un coup d'arrêt à Wolverhampton où ils ont partagé les points (1-1) avant de dominer Newcastle (2-1). Dans leur stade, les joueurs de Pep Guardiola réalisent des prestations spectaculaires lors desquelles ils voient souvent l'équipe adverse marquer un but (15 fois lors des 19 derniers matchs). Motivés pour s'imposer et se rapprocher du trio de tête, lesvont comme d'habitude attaquer à tout va, mais également laisser des espaces à leurs adversaires.Fulham va vouloir en profiter, notamment grâce à Schürrle, Vietto et Sessegnon, des éléments capables de se projeter rapidement vers l'avant. En pointe, lescomptent sur Mitrovic qui réalise un excellent début de saison avec déjà 4 buts au compteur. Surpris à domicile par Crystal Palace lors de la 1journée, les Londoniens se sont ensuite logiquement inclinés contre Tottenham à Wembley. Après ses deux défaites inaugurales, les hommes de Jokanovic ont décroché leur première victoire contre Burnley avant de revenir de Brighton après un bon nul. Ils arrivent donc à l'Etihad en confiance avec ses deux matchs sans défaite. Depuis le début de saison, Fulham pratique un jeu très agréable avec Seri à la baguette et les flèches Sessegnon et Schürrle pour alimenter le buteur Mitrovic. Logiquement, nous voyons les deux équipes marquer.