Pronostic Manchester City Crystal Palace : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

2

Manchester City tranquille à domicile face à Crystal Palace

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce City - Palace :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mercredi, Manchester City a décroché sa qualification pour les demi-finales de la Carabao Cup en s’imposant sur le terrain de Leicester City aux tirs aux buts. Cette rencontre a permis à Kevin de Bruyne de jouer 70 minutes et d’inscrire un but pour son retour. Le Belge, maître à jouer de cette équipe, revient à un moment propice, les fêtes de fin d’année en Premier League étant marquées par une intense cadence des matchs. Dans leur stade de l’Etihad, lesdéroulent avec le maximum de points et 33 buts marqués en 9 rencontres (3,5 buts de moyenne). Impressionnante offensivement, la formation de Pep Guardiola retrouve également petit à petit son buteur argentin Kun Agüero.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Crystal Palace fait partie du groupe d’équipes qui va lutter pour le maintien. Pour l’instant, lescomptent 3 points d’avance sur la zone rouge. Le week-end dernier, les hommes de Roy Hodgson ont décroché un précieux succès à domicile face à Leicester (1-0). Malheureusement pour Hodgson son équipe est en difficulté hors de Selhurst Park avec 6 défaites lors des 7 derniers voyages, seul le match à United s’est terminé sur un nul (0-0). Pour ce match, nous voyons des Citizens largement supérieurs confisquer le ballon pendant tout le match et décrocher la victoire sans encaisser de but.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari remboursé de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec