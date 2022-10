Pronostic Manchester City Copenhague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’atout Haaland de Manchester City face à Copenhague

Depuis plusieurs saisons, Pep Guardiola s’est attaché à bâtir une très belle équipe à Manchester City. Cet été, le coach catalan a rajouté une puissance de feu incroyable à son armada avec la signature d’Haaland en provenance de Dortmund. Le buteur norvégien est incroyable et a déjà inscrit 17 buts en 11 rencontres disputées. Le week-end dernier, Haaland a marqué les esprits en inscrivant un triplé dans le derby face à Manchester United. En plus de ces 3 buts, l’ancien du BVB a signé deux passes décisives pour l’autre grand homme de la rencontre, Phil Foden. La grande forme de son buteur norvégien n’est pas la seule bonne nouvelle pour City puisque Jack Grealish monte également en puissance. L’ancien d’Aston Villa a certainement réalisé l’un de ses meilleurs matchs face à Man U. En Ligue des Champions, Man City s’est facilement imposé lors de la première journée à Séville (0-4) avec déjà un doublé d'Haaland et un doublé de Foden. L’opposition face au Borussia Dortmund fut en revanche nettement plus délicate puisque les Citizens se sont retrouvés menés au score avant de renverser le match avec une nouvelle réalisation incroyable de Haaland (score final 2-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Copenhague est passé par les barrages pour intégrer cette poule de Ligue des Champions. Les Danois se sont défaits des Turcs de Trabzonspor en s'imposant à domicile, pour un nul à l'extérieur. Pour son entrée en lice dans ce groupe, Copenhague a été lourdement battu sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-0) avant de prendre un point à domicile face au FC Séville (0-0). Après 2 journées de C1, la formation danoise n’a toujours pas marqué le moindre but. En difficulté sur le plan national, Copenhague occupe seulement la 6place de son championnat avec 8 points de retard sur le leader Nordsjaelland. Dans cette équipe assez modeste pour de la C1, on retrouve les expérimentés Cornelius, Claesson, ou le portier Ryan. Manchester City ne devrait pas connaitre de soucis pour prendre le dessus sur Copenhague. Lespeuvent compter sur l’efficacité incroyable d’Haaland qui devrait gonfler ses incroyables statistiques de début de saison.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Copenhague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !