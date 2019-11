Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Manchester City et Chelsea !

Après avoir affronté Liverpool avant la trêve internationale (défaite 3-1), Manchester City se frotte à un autre gros morceau, Chelsea. Le calendrier de City en ce début de nouvel exercice a été plutôt favorable puisque les joueurs de Guardiola n'avaient affronté (avant Liverpool) que Tottenham parmi les grosses écuries. Les prochaines semaines s'annoncent plus agitées avec des oppositions à venir face à Arsenal, Leicester et le derby de Manchester. Les deux premiers gros tests se sont terminés sur des résultats décevants avec un nul à domicile face aux Spurs (2-2) et une défaite à Anfield (3-1), deux matchs à buts. L'absence d'Aymeric Laporte se fait ressentir en défense centrale pour City qui marque beaucoup (meilleure attaque de PL avec 13 buts) mais concède également des buts (13 en 12 journées).

Le match face à Chelsea a tout du piège pour les Citizens qui vont vouloir se rattraper de leur défaite à Anfield, laissant la possibilité aux Blues d'évoluer dans un schéma de jeu qu'ils apprécient, la contre-attaque. Chelsea revit depuis l'arrivée de Super Frank aux manettes. Lampard a redonné de l'allant à Chelsea en s'appuyant sur de jeunes joueurs, qui confirment au plus haut niveau, avec notamment Tammy Abraham (10 buts déjà en Premier League), Pulisic (5) et Mason Mount (4). Cette opposition s'annonce plaisante entre deux formations joueuses et comme lors des 6 dernières rencontres de City nous voyons des buts de chaque côté.