Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City domine Chelsea à l’Etihad

Pronostic Manchester City Chelsea

Avec leur victoire à Everton en milieu de semaine, les ont ravi la première place de Premier League à Liverpool. Après avoir défié Arsenal le week-end dernier (victoire 3-1), City livre un nouveau gros choc face au quatrième de Premier League, Chelsea. Ayant remporté 10 de ses 11 dernières rencontres, la formation de Guardiola est en pleine forme pour cette dernière ligne droite. Face aux, City peut remercier son défenseur français Aymeric Laporte, buteur dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. L'ancien de Bilbao est devenu un cadre à Manchester et Guardiola le titularise quasiment à toutes les rencontres. Les seront revanchards après avoir perdu le match aller à Stamford Bridge. De son côté, Chelsea s'est bien repris après son humiliation récente à Bournemouth (4-0). Les Blues se sont baladés face à la lanterne rouge de Premier League, Huddersfield (5-0), avec des doublés d'Eden Hazard et de Gonzalo Higuain. La recrue argentine a célébré à cette occasion ses premiers buts Outre-Manche. Les récentes prestations de Chelsea sont en deçà des attentes et des incompréhensions entre Sarri et ses joueurs sont apparues. La mission s'annonce difficile à City pour les qui restent sur trois défaites en déplacement. Ils ont des motifs d'espoir sur le plan offensif car City a encaissé des buts lors de 6 de ses 7 dernières réceptions en Premier League. Dans ce choc de Premier League, nous voyons les Citizens s'imposer face aux Blues, avec sans doute des buts des deux côtés.