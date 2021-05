Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City – Chelsea : un avant-goût de finale

Exceptionnel cette saison, Manchester City est en course pour remporter un triplé. Les ont déjà remporté la Carabao Cup face à Tottenham et devraient rapidement décrocher le titre de champion en Premier League. En milieu de semaine, les hommes de Pep Guardiola ont obtenu pour la première fois de leur histoire une place en finale de la Ligue des Champions. City s'est imposé brillamment face au Paris Saint-Germain à l'Etihad grâce à un doublé de Mahrez (2-0). Leur prochain adversaire en finale de la Coupe aux Grandes oreilles ne sera autre que Chelsea. Cette opposition en Premier League est un bon test pour les 2 formations à quelques semaines de se retrouver à Istanbul. Avec 13 points d'avance sur son premier poursuivant, Man City est quasi assuré d'être champion mais le club mancunien va vouloir marquer les esprits ce samedi face à Chelsea car les Blues leur ont récemment joué un sale tour en demi-finale de la FA Cup (1-0 pour Chelsea). Habituellement, Guardiola effectue plusieurs rotations entre chaque match, il ne serait donc pas étonnant de voir débuter les Aguero, Jesus, Rodri, Mendy, Sterling ou Cancelo. De son côté, Chelsea s'est aussi logiquement qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en dominant le Real Madrid à Stamford Bridge (2-0). Portés une nouvelle fois par un N'Golo Kanté exceptionnel, les ont fait la différence par Werner et Mount. A noter que Thomas Tuchel avait décidé de titulariser Kai Havertz suite à son doublé du week-end dernier face à Fulham. L'international allemand a été excellent, dans tous les bons mouvements offensifs de sa formation. La bande à Thomas Tuchel s'apprête à disputer deux finales face à Leicester en FA Cup et contre Man City en Ligue des Champions. En Premier League, les Blues n'ont pas encore assuré leur place dans le Top 4 puisque West Ham ne compte que 3 points de retard. Pour cette affiche entre les deux futurs finalistes de la Ligue des Champions, Manchester City, à domicile et impressionnant cette saison, pourrait s'imposer et prendre un ascendant psychologique.